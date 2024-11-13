Некоторые регионы Украины начало засыпать снегом (фото, видео)

В некоторых областях Украины села и города начало засыпать снегом. Из-за опасных метеорологических явлений, которые могут осложнить движение транспорта, водителям следует быть особенно осторожными на дорогах.
РБК-Украина рассказывает, где именно в Украине снежит.
Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщает, что минусовая температура воздуха и осадки в виде снега фиксируют на высокогорье Карпат.
Украинцам показали также соответствующее видео - вид с горы Поп Иван Черногорский и урочища Заросляк, где расположены спасательные посты.
Учитывая текущие погодные условия, украинцам, которые планируют "выход в горы", напоминают о правилах безопасности, которые уберегут здоровье и при некоторых обстоятельствах - даже жизнь:
Пост ГСЧС (скриншот: facebook.com/dsns.if)
Горные спасатели Прикарпатья рассказали, что по состоянию на 7:30 утра среды, 13 ноября, на горе Поп Иван было облачно.
Видимость - ограниченная, ветер - южный, 8-10 м/с. Температура воздуха - 9 градусов ниже нуля.
Пост горных спасателей (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
Тем временем в урочище Заросляк по состоянию на 9 часов утра температура воздуха составляла 4 градуса мороза.
Снег в урочище Заросляк (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
"Первый снег выпал в Закарпатье", - рассказали в "Ужгород 24".
Снег в Закарпатье (скриншот: facebook.com/Ужгород 24)
Патрульная полиция Львовской области показала, какой утром была ситуация в районе населенного пункта Новый Милятин (на отрезке с 480 км до 500 км автодороги М-06 "Киев - Чоп").
"Сильные осадки мокрого снега. Просто учтите, что сегодня уже будут более сложные условия для передвижения. Правила дорожного движения вам в помощь. Будьте осторожны", - написали правоохранители.
Пост полиции (скриншот: t.me/lvivpatrolpolice)
О первом снеге рассказали в Telegram-канале "Івано-Франківськ 24/7".
"Первый снег выпал в Ивано-Франковской области. Радоваться еще рано, потому что кроме влажности и грязи он ничего не принесет", - отмечается в публикации.
Кадрами с первым снегом в поселке Ратное Волынской области делятся также местные медиа в Facebook.
Снег в Ратном (скриншот: facebook.com/ratne.rayon)
"На Ратновщине выпал первый снег", - рассказали в Telegram-канале "Volynblog (Луцьк - Ковель - Володимир)".
"Шацк тоже засыпает", - добавили там же и опубликовали соответствующие кадры.
Выпал снег также в Тернополе и в некоторых районах области. На обнародованных в сети кадрах можно увидеть, что он "задержался" на деревьях и даже на земле.
Снег в Тернополе (скриншот: facebook.com/Олександр Татарчук)
Местами снег "задерживается" (скриншот: facebook.com/meri.margo)
Первый снег в городе Кременец (скриншот: facebook.com/Тетяна Балбус)
Похожая ситуация в Ровно и нескольких районах области.
Снег в Ровенской области (скриншот: facebook.com/Yakimchuk Oleg)
О первом снеге, пролетающем в воздухе, сообщили в Бучанском городском совете.
"В Бучанской общине пролетает первый снег. Первый снег - это всегда особое событие, которое дарит нам надежду на новые начинания и исполнения мечтаний. По прогнозам синоптиков, 13 ноября будет преимущественно облачная погода, в большинстве регионов - гололедица и осадки, иногда в виде мокрого снега", - рассказали гражданам.
Первый снег зафиксировали также в Житомире.
"В Житомире 13 ноября пошел первый снег этой зимой. Утром на пешеходной улице Михайловской можно заметить горожан, которые быстро куда-то стремятся, но несмотря на это на мгновение останавливаются, чтобы посмотреть, как снег медленно падает. Дети не спешат, а наоборот, рассматривают все вокруг", - говорится в сообщении "Житомир.info" в Facebook.
Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.
Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых были видны заснеженные склоны и леса.
В ГСЧС также показали, как выглядела заснеженная гора Поп Иван (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенная на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).
Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.
Тем, кто все-таки решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.
Во вторник, 1 октября, на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров.
В воскресенье, 3 ноября, первый снег выпал в Харькове, а уже 4 ноября первый снег добрался до Киева.
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