Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом

Президент США Дональд Трамп 29 января заявил, что попросил лидера страны-агрессора Владимира Путина приостановить удары по украинской энергосистеме на фоне сильных морозов. И тот якобы согласился это сделать на неделю. Украина решила действовать зеркально.

Однако сроки этого так называемого перемирия до сих пор остаются непонятными. Президент Владимир Зеленский объяснил, что отсчет от начала "энергетического перемирия" начался в ночь на 30 января. Россияне же утверждают, что согласились не бить только до 1 февраля - фактически даже речь не идет о недельном сроке, поскольку еще в начале прошлой недели Москва обстреливала энергетику украинских областей.

С осени враг системно наносит удары по нашим ТЭЦ, ТЭС и подстанциям, тщательно готовя такие атаки. Украинская ПВО работает на пределе своих возможностей и нередко - с дефицитом средств для отражения этих атак.

- Какие изменения в обстрелах вы фиксируете за последнюю неделю, в частности после объявления Дональдом Трампом о так называемом временном энергетическом перемирии?

- Все результаты видны в статистике. Мы ежедневно публикуем информацию о ночных ударах. Изменилась ли динамика? Не было массированных ударов. За прошедшую неделю Россия запустила до тысячи ударных дронов - это количество несколько уменьшилось по сравнению с прошлой неделей, когда было примерно 1500 ударных дронов.

Юрий Игнат (фото: предоставлено Командованием Воздушных сил ВСУ)

Также противником было применено почти 1100 управляемых авиационных бомб - это количество осталось почти таким же, как неделей ранее, и две ракеты. Кроме того, есть информация от военных администраций, ГСЧС, от местных властей о поражении тех или иных объектов. Из этой информации можно делать выводы.

Что изменилось в российских обстрелах энергетики

- Недавно президент заявил об изменениях российской тактики ударов и особого направления атаки на поражение объектов энергетики. Могли бы вы рассказать о нынешней тактике российских ударов по нашей энергетике?

- Намерений враг не изменил - мы видим это и в их заявлениях, и в их пабликах. Они хотят в осенне-зимний период, уже в который раз за время войны, заставить Украину остаться без тепла и света. Агрессор говорит, что якобы таким образом страдают какие-то военные объекты, наш ОПК, но мы видим, что в реальности страдают обычные граждане, особенно тот слой населения, который не может себе позволить дорогие генераторы, аккумуляторы, домашние станции и тому подобное. Страдают дети, пенсионеры, малообеспеченные люди.

Враг бьет по энергетике ракетами различных типов. В 2025 году значительно вырос коэффициент применения баллистических ракет по сравнению с крылатыми. Это обусловлено тем, что баллистику может сбивать только система Patriot.

Недавно была атака, когда противник применил 18 баллистических ракет. Тогда еще был определенный казус в информпространстве по географии удара 13 января - это были исключительно по Киеву, или это по всей Украине. Это было, собственно, по всей стране. Ими атаковали и Днепропетровскую, и Запорожскую, и Харьковскую, и Киевскую области. Однако, бывает, что все баллистические ракеты во время атаки летят только по столице, по объектам критической инфраструктуры.

Когда они атакуют Киевскую область и Киев, часто видим десятки ракет различных типов и по пять сотен дронов. Вы можете себе представить, насколько трудно прикрыть даже хорошо защищенный город с таким количеством средств воздушного нападения врага? Поэтому как ни крути - все равно что-то долетает. Если даже 80 процентов от всего сбито - те 20 процентов приносят большой вред. Это может быть попадание в какую-то ТЭЦ, другой объект критической инфраструктуры, предприятие и тому подобное. И когда враг проводит системные атаки, те небольшие проценты попаданий, а соответственно - повреждений и разрушений, плюсуются.

В течение осенне-зимнего периода этого года, прошлых лет, враг методично бил и бьет по энергетике. Он хочет таким образом полностью погрузить Украину в блэкаут. И, к сожалению, это удается - мы видим, что люди сейчас сидят с постоянными отключениями электроэнергии. Поэтому намерения врага очевидны - прежде всего повлиять этим на украинское население, создав невозможные для жизни условия, особенно зимой.

- А кроме такого характерного признака, что враг стал применять значительно больше баллистических ракет чем в 2024-м году, есть ли еще какие-то отличия, которые отличают нынешние атаки на энергетику от той так называемой кампании, которая была в отопительный сезон 2022-23 года?

- Тогда они больше били крылатыми ракетами "Калибр", Х-101, Х-555, Х-55СМ, Искандер-К. Это все крылатые ракеты, которые имеют относительно большую дальность полета. Если у Искандер-К - это ориентировочно 600 километров, то для Х-101 и "Калибр" - это уже тысячи километров.

Чем нынешние атаки отличаются от прошлых лет? Тем, что враг значительно нарастил в атаках количество ударных БПЛА. Мы видим каждую ночь более 100 "шахедов", "Италмасов", "Гербер", дронов других типов, которые летят вглубь страны. Кроме этого, он применяет "Молнии" и "Ланцеты" по прифронтовым районам. А при массированных ударах эта цифра достигает 500 и более.

В 2025 году россияне нарастили пуски баллистики (источник: РБК-Украина)

Все это в сумме серьезно влияет на возможность отражать такие удары. Особенно, когда такой удар точечный - локализованный - по какому-то одному региону. Например, по Днепру, Одессе или Киеву. Для отражения таких атак приходится применять все, что мы имеем: зенитные ракетные комплексы, авиацию, РЭБ, МВГ, а также и дроны-перехватчики, о которых сегодня очень много разговоров. Это инновационный и рациональный способ сбивания вражеских дронов.

В прошлые годы, как я уже сказал, было больше ракет в комбинированных ударах, сейчас стало значительно больше дронов, а с 2025 года стало больше именно баллистики. Если говорить на примере Киева - то россияне атакуют его с разных направлений. С юга, как правило, могут лететь крылатые ракеты "Калибр" с Черного моря, с востока - Х-101 со стратавиации, а с севера бьют баллистическими ракетами - из Брянской, Курской, Белгородской областей. Плюс - БПЛА.

Скажем, на Киев летят все эти средства. И представьте себе систему Patriot, когда она работает против баллистики. Ее радар смотрит в одну сторону, и он вынужден перехватить ту баллистическую ракету или ракеты, а их может быть десять и более. А с другой стороны, тем временем, в его направлении "за шиворот" летят крылатые ракеты и "шахеды". Поэтому для защиты крупных городов нужна не одна система, да и сам Patriot нужно защищать.

Очень важно взаимодействие всех органов военного управления и всех подразделений на высоком уровне. Ведь когда работают наземные средства противовоздушной обороны, то наши самолеты и вертолеты не могут работать в воздухе. Они могут уже перехватывать вражеские ракеты или БПЛА где-то дальше, в других областях или на подступах, чтобы не попасть под дружественный огонь.

Работа мобильных огневых групп (фото: предоставлено Командованием Воздушных сил ВСУ)

Вот в этом разница от тех атак, которые были в прошлые годы - то, что враг одновременно, интенсивно, большим количеством средств атакует один город или регион. Иногда наши зенитные ракетные комплексы, такие как NASAMS или IRIS-T просто не успевают перезаряжаться во время таких мощных атак.

Хотя наши люди делают все быстро и научились быстро осваивать эти комплексы, вопрос в другом - было бы чем перезаряжаться! Ведь уже не раз заявляли, и президент Украины не раз обращал внимание партнеров, что иногда некоторые комплексы стоят пустые, а следующую атаку надо чем-то отражать. И, действительно, перед одной из таких атак нам предоставили средства за день до... И Силы обороны отбили этот массированный удар довольно успешно, благодаря ракетам для F-16, для NASAMS, для IRIS-T, для Patriot.

- То есть у нас действительно бывали атаки, когда у нас не было зенитных ракет, которыми отбиваться?

- Были моменты, когда был серьезный дефицит этих ракет. Не открою тайну: например, стоит комплекс NASAMS, а в пусковой вместо шести - только две ракеты. Потому что их, ракеты, приходилось максимально рассредоточить для других комплексов (пусковых), чтобы охватить большую территорию для защиты.

Иногда ЗРК не снаряжены полностью из-за дефицита ракет (источник: РБК-Украина)

Как украинская ПВО противодействует российским атакам

- А кроме массированного залпа, который запускают россияне, и хронического дефицита ракет у нас, есть ли еще какие-то сложности в работе систем Patriot по противодействию российским баллистическим ракетам?

- Баллистическая ракета Искандер-М, в частности, опускается на цель почти вертикально на огромной скорости, в то же время совершая определенные колебания (маневрируя). Во время работы системы Patriot люди, конечно, задействованы - все на местах, но система автоматически определяет точку "встречи" зенитной ракеты и баллистики врага. Patriot может работать по баллистике в радиусе 25 километров, по крылатым ракетам или самолетам - до 150, если есть радиолокационная видимость.

ЗРК NASAMS, снаряженный только двумя ракетами (фото: предоставлено Командованием Воздушных сил ВСУ)

Итак, берем для баллистики - 25 километров. И нужно в те короткие секунды, когда ракета входит в зону поражения комплекса Patriot, обнаружить цель и высчитать точку схождения зенитной ракеты Patriot с вражеской ракетой. Но когда Искандер-М делает так называемые колебания, маневры, движения - это приводит к тому, что системе трудно определить эту точку схода. И здесь может быть определенная проблематика. Ее уже озвучивали партнерам еще более года назад для того, чтобы совершенствовать систему, ведь россияне на месте не стоят.

Впрочем, как вы видите в наших крайних обращениях по ночным обстрелам, есть сбитие баллистических Искандер-М или ракет С-300, С-400. Их тоже противник может применять вместе с "Искандерами", чтобы сэкономить дорогую ракету и потратить взамен зенитную ракету С-300, которые есть у них в избытке.

Кроме того, фиксируются применения врагом ракет Х-22 и Х-32, которые тоже заходят на цель по баллистической траектории. Эти ракеты противник чаще применял по Югу, по нефтяным платформам в Черном море, по острову Змеиный, по побережью моря, где есть портовая инфраструктура.

Недавно аж 12 таких ракет было выпущено по Киеву. Боевая часть каждой из них - около тонны. Девять были сбиты. Это беспрецедентный случай, который действительно заслуживает внимания и благодарности нашим воинам, которые перехватили эти ракеты. И, кстати, до этого из более 400 таких ракет, запущенных за весь период до этого случая, было перехвачено только три.

Во время атаки на Киев было сбито 9 ракет Х-22, до этого из более 400 было сбито только 3 (источник: РБК-Украина)

- Что касается ракет, которые мы привыкли видеть еще с 22-го, крылатых ракет "Калибр" и Х-101 - я могу ошибаться, но выглядит так, что по крайней мере с осени во время атак по нашей энергетике россияне их используют заметно меньше. Потому что, например, без этих ракет в 2022-2023 году ни одна атака по энергетике не обходилась. Есть ли какие-то причины, которые могут объяснить, почему россияне применяют их сейчас меньше?

- Как я уже говорил, соотношение крылатых и баллистических ракет изменилось. Сейчас все равно они применяют больше крылатых ракет чем баллистики, однако если сравнивать статистику 2023 и 2024 годов, то баллистических ракет стало значительно больше.

Во-первых, потому что баллистику может сбивать только Patriot, а систем и ракет к ним недостаточно. Еще один признак - во время обстрела в середине января были найдены обломки крылатых ракет, изготовленных уже в этом, 2026-м году. А их надо было успеть изготовить, довезти до носителей... и еще подвесить на самолет. Это может быть признаком того, что с производством у них все не настолько хорошо.

Я очень хочу верить, что санкции таки мешают оккупантам получать определенные запчасти, компоненты для изготовления любых средств - и "шахедов", и ракет, и самолетов, и вертолетов.

- Я также заметила, что россияне чаще используют такие крылатые ракеты, как "Искандер-К". Возможно, запуск именно "Искандер-К" позволяет им больше достичь эффекта неожиданности во время атак, по сравнению, например, с Х-101 или "Калибр".

Информацию о том, что полетели "тушки" и что есть угроза Х-101 или о ракетоносителях "Калибров", часто дают за несколько часов. Я так понимаю, что ставка россиян на баллистические ракеты "Искандер-М" и крылатые "Искандер-К" может быть связана с тем, что они хотят попробовать нас застать врасплох?

- Здесь есть простой ответ. Это то же, что и РСЗО большого радиуса действия. Например, Торнадо-С, которое часто сначала путают с баллистикой. Это реактивная система залпового огня, как Град, только с большой дальностью действия, большего калибра. Вот его запустили неожиданно, где-то с территории России или с оккупированной территории, и ближе к Днепру прилетело. Конечно, это все происходит в считанные секунды, меньше минуты.

Таким образом противник применяет и баллистику. Да, баллистика тоже летит очень-очень быстро. "Искандер-К" - крылатая ракета не менее опасна, хотя летит со значительно меньшей скоростью. Ее противник выпускает не так далеко от линии фронта или от границы. И определить ее пуск тоже не так просто. Силы обороны имеют различные разведданные - и партнеры предоставляют информацию, и есть собственная разведка - что происходит пуск того или иного "Искандера". Объявляется ракетная опасность.

Комплексы "Искандер-К" могут стоять снаряженные ракетами несколько суток, скажем, в засаде, или переместиться ночью на рубеж пуска, который определил враг. После пуска эта ракета уже через 30 секунд пересекает границу и входит в воздушное пространство Украины. Тогда как о вылетах Ту-160, Ту-95 или выходе кораблей в Черное море мы знаем заранее, от наших партнеров.

Однако в случае применения "Искандер-К" даже при дозвуковой скорости (600-900 км/ч) ракета долетает до Киевской области или Сум, или другого населенного пункта за очень-очень короткое время. Речь идет причем как о крылатом, так и о баллистическом "Искандере". Вот в этом заключается коварство этих наземных комплексов - что есть очень мало времени и для реагирования населения, и для наших защитников.

- Также россияне не так давно начали запускать по нам эти относительно новые ракеты "Циркон" и "Орешник". Они их не запускают массированным залпом, не десятками ракет, даже не десятком. Они же их запускают по одной-две штуки. Зачем? В смысле - если они не запускают их ради какого-то массированного залпа, то для чего они используют именно эти ракеты? Чем эти ракеты отличаются от тех ракет, которыми они нас атакуют десятками?

- Это совершенно разные ракеты. Воздушные Силы, кстати, никогда не писали, что это именно "Орешник" - мы указывали, что это баллистическая ракета средней дальности. Это они у себя так ее называют. Понятно, что это модернизация старых советских разработок - ракеты "Рубеж". Они разработали вот такую ракету типа "Орешника", били ею по Днепру, а потом по Львову.

Для чего? Прежде всего, это сигнал для западных партнеров - такая себе очередная страшилка от Путина. Львов территориально находится очень близко к границам НАТО, и россияне показывают, что у них есть такое оружие, которое "невозможно сбить", которое "эффективное и точное", которое имеет шесть блоков по шесть боевых головок, и если бы там была специальная боевая часть - то все.

Вот, собственно, такой месседж они посылают, прежде всего, западным странам с целью влияния, чтобы достичь своих целей в войне с Украиной и чтобы мы пошли на уступки агрессору в переговорном процессе, в частности.

Украинская ПВО уже сбивала ракеты "Циркон" (источник: РБК-Украина)

Ракета "Циркон" - это противокорабельная ракета. Ее тоже россияне применяют как-то, я бы даже сказал, странно, потому что из оккупированного Крыма запускают то по Харьковской, то по Киевской, то по Винницкой области. В общем таких ракет было запущено немного. Она тоже относительно одна из самых новых ракет этого типа.

"Циркон" поднимается на очень большую высоту, более 40 километров, и атакует по баллистической траектории, как те же Х-22, о которых мы уже упоминали. Такие ракеты - "Цирконы", уже тоже сбивались нашей противовоздушной обороной. Конечно, чтобы ее сбить, надо чтобы система Patriot была в нужное время в нужном месте.

- Ряд мониторинговых каналов и медиаресурсов указывал на то, что россияне, возможно, готовятся или уже начали применять какие-то новые ракеты. Известно ли вам что-то о таком факте? Как вы можете эту информацию в целом прокомментировать?

- Было много сообщений в телеграм-каналах разных, от экспертов, что, мол, у россиян есть то, есть се. Плюс, об этом активно сообщают российские паблики. Поэтому я не хотел бы комментировать. Возможно, что-то они и применяют. Но для этого нужно, прежде всего, иметь достоверные данные разведки и подтверждения уже на земле в виде каких-то фрагментов, чтобы можно было о чем-то говорить.

Сейчас мы сообщали о том, что было зафиксировано - "Циркон", Х-22, "Калибры", "Искандеры". На фрагментах этих ракет находили маркировку, когда они были изготовлены. Но не исключено, что Россия будет делать что-то новое, предлагать новые разработки. И нам на это нужно реагировать, что Украина, в конце концов, и делает.

Ведь, кроме самих ракет, враг больше внимания уделяет модернизации беспилотников, особенно типа "шахед", которые уже прошли определенную эволюцию. Сегодня одна из самых серьезных проблем - это именно "шахеды", которые летят сотнями и уже не только в ночное время, а и в течение светлого времени суток.

"Шахеды" на сегодня одна из самых серьезных проблем для Украины (источник: РБК-Украина)

И не только где-то ближе к линии фронта, а и над столицей часто появляются БПЛА, в том числе и реактивные дроны. Они летают или высоко, чтобы не быть достижимыми для наших расчетов мобильных огневых групп, по ним также работают и зенитными дронами-перехватчиками. А иногда они летят довольно низко, используя ландшафт местности, например, как Киевское море, водохранилище.

Есть различные подразделения и на воде, и на земле, и в воздухе, которые пытаются их перехватывать. Это и вертолеты, и самолеты, и надводные средства. Но не все так просто. Если БПЛА уже долетел до густозаселенной местности, где большое количество домов, то выбирается тот способ сбивания, который будет безопасным для людей. Поэтому удивляться, почему сбивают или не сбивают дрон, не нужно, главное - безопасность! Делается все возможное, чтобы его обезвредить.

О модернизации российских БПЛА типа "шахед"

- Я помню, что при предыдущих разговорах и ранее в интервью вы отмечали, что одной из характерных черт, которую начали россияне проявлять в работе с "шахедами", было то, что они их подняли высоко в небо. И поэтому они стали более сложной целью для наших мобильных огневых групп. А сейчас, я правильно понимаю, они вышли на какую-то комбинированную схему - то низко, то высоко?

- Это зависит от условий. Враг, безусловно, имеет разведданные из разных источников, со спутника, думаю, что со спутников стран-партнеров России тоже, от агентурной разведки, которая есть внутри нашего государства, и даже обычные интернет-пользователи могут несколько помогать, выставляя какие-то фотографии и так далее. То есть у врага есть информация о том, что у нас где-то расположены определенные средства. И он на это реагирует.

Противник строит маршрут так, чтобы как можно меньше его беспилотников было сбито на этом маршруте. Они также анализируют погодные условия во время атаки и другие факторы. Вот таким образом враг определяет, как будут лететь БПЛА - ниже или выше. У мобильных огневых групп, конечно, радиус работы ограничен. Крупнокалиберный пулемет - это километр в высоту, если мы говорим об эффективной дальности. С ПЗРК - это поражение до 4 километров, но эффективное 2+. Когда дрон поднимается еще выше, то перехватить его крайне сложно.

- А как в противодействии "шахедам" сейчас показывают себя дроны-перехватчики и авиация?

- Дроны-перехватчики тоже зависят прежде всего от погодных условий. Хотя еще более важный фактор - это, конечно, обученность экипажа. Это не один человек, а команда: есть оператор или штурман наведения, есть сапер, который будет снаряжать этот дрон, выставлять его для боевой работы. Нужно также иметь средства для обнаружения и наведения, то есть соответствующие РЛС.

Сами дроны-перехватчики бывают тоже разных типов - как самолетного типа, типа крыла, и коптерного типа. У разных производителей они тоже имеют разную эффективность. Те, что дороже, новые, конечно, эффективнее - у них процент сбития довольно высокий. Есть дроны, которые имеют собственное автоматическое донаведение на цель: то есть его запускают, он долетает до цели и перехватывает ее уже сам - за этим будущее. Есть также перехватчики квадрокоптерного типа - с них все начинали: это обычные FPV-шки, которыми догоняют вражеский дрон, прежде всего разведывательные БПЛА.

Украина стремится максимально закрыть небо зенитными БПЛА (фото: предоставлено Командованием Воздушных сил ВСУ)

В Воздушных Силах создан новый род войск - командование беспилотных систем противовоздушной обороны. Есть новые кадровые назначения для усиления этого направления. Масштабирование этого инновационного способа сбития происходит по всей территории нашего государства. Сейчас при воздушных командованиях созданы соответствующие части, куда набираются люди для того, чтобы мы создали не только эшелонированную дроновую ПВО ближе к фронту и границе с врагом, а чтобы создать такие подразделения в тылу - чтобы объекты критической инфраструктуры и города перекрывались также дроновым ПВО, много с оснащением помогают местные общины.

Это, собственно, сегодня у нас тема номер один - чтобы максимально закрыть небо зенитными БпЛА. Потому что это сегодня самый рациональный способ сбития вражеских дронов после пулеметов и РЭБов. Цена одного "шахеда" и цена одного перехватчика существенно отличается. Во-вторых, это возможность нашим производителям не только масштабировать производство, увеличив количество средств дронового ПВО, но и развивать эту технологию, делать ее значительно лучше и технологичнее. Это могут быть также инвестиции в будущее.

Но все эти зенитные дроны требуют относительно благоприятных погодных условий для выполнения задачи. Их наведение осуществляется камерой - ночной или дневной, но она должна видеть цель. Если есть туман и видимость 20 метров, или сплошная облачность, например, то, понятно, что эффективность этих перехватчиков будет близка к нулю.

Поэтому мы рассчитываем не только на зенитные дроны. У нас есть зенитные ракетные комплексы - имею в виду сейчас не такие системы, как Patriot, NASAMS, IRIS-T или SAMP/T - у нас есть малое ПВО, противовоздушная оборона Сухопутных войск или, например, проект FrankenSAM - когда на советский БУК установили американские ракеты RIM-7. В этот проект входит еще несколько разработок, это совместный украино-американский проект. И это работает сегодня довольно эффективно и относительно дешево.

Конечно, работает и наша авиация - самолеты, вертолеты. Хотя и для авиации тоже есть ограничения по погоде. F-16 показали довольно высокую эффективность против крылатых ракет и против "шахедов", они могут сбивать их как ракетами, так и авиационными пушками. У нас некоторые пилоты за один вылет сбивали по семь целей. Это очень высокий показатель. Наши американские коллеги удивляются, как они вышли за такое короткое время на такой уровень профессионализма.

- Правильно ли я понимаю, что россияне не управляют "шахедами" в онлайн-режиме, а они летят по заранее заданным координатам? Спрашиваю это, поскольку было много информации и о БПЛА типа "шахед" с камерами, со Starlink, с SIM-картами. Как эта вся информация коррелируется с тем, как работают "шахеды"?

- "Шахеды" есть разные. Есть "Шахед-131", "Шахед-136". Их россияне называют "Герань-1", "Герань-2" и так далее. Все это, разумеется, иранские разработки. Все, что вы перечислили, соответствует действительности. Раньше они действительно летали с обычным наведением на цель - по координатам, большинство сейчас так и летает. Но есть дроны - их не массово применяют - которые сегодня существенно модернизированы.

Возможно, именно они и попадают вглубь нашей страны - в столицу и западные области. На них трудно влиять средствам РЭБ, потому что они имеют дополнительную защиту. Они могут иметь каналы управления, включая и сим-карты, модемы, а также и Starlink - недавно был такой случай. Я помню, что впервые "шахед" со Starlink нашли еще полгода назад. Украинская власть сейчас активно ищет методы противодействия, в том числе с партнерами.

Очень много разработок есть и у нас, и у них. Вопрос в том, что мы должны их превосходить, мы должны тоже изучать вражеские разработки, брать их на вооружение и делать лучше. Противник, собственно, пытается так делать.

- Канал управления в какой-то части БПЛА позволяет им ими управлять онлайн или избегать влияния РЭБ?

- Управлять. Если есть канал управления, им нужна связь со спутником, выход в интернет для того, чтобы можно было онлайн получать, например, картинку с камеры, когда этот "шахед" или "гербера" выполняет разведывательную миссию. Для защиты от РЭБ у него могут быть установлены дополнительные элементы на антенну. Его задача длительное время находиться в воздушном пространстве и снять необходимую россиянам картинку для работы вражеской артиллерии или баллистики. Таким образом он может работать как разведчик, так и ударный дрон.

Также "шахед" может служить ретранслятором, то есть передавать сигнал. Если дрон управляется, скажем, в радиусе 100 километров, то чтобы увеличить этот радиус, нужно, чтобы между станцией управления и дроном был еще один дрон, который будет ретранслировать сигнал. Похожим образом работают разведывательные беспилотники "Орлан-10", "Орлан-20" или "Орлан-30".

Поэтому "шахед" и стал сегодня таким универсальным средством, как конструктор. Также есть "Молнии", которые противник активно применяет ближе к линии фронта. На них уже даже дополнительно устанавливают оптоволокно и тем самым увеличивают радиус поражения. Это фактически очень дешевый дрон, он стоит ориентировочно 500 долларов. Он может быть и носителем, и одновременно ретранслятором для FPV-шок. То есть "Молния" заносит FPV вглубь нашей обороны, и враг может их применить значительно дальше, чем когда он это делает непосредственно с места управления.

- "Герань-5". О них в последнее время тоже есть разная информация, версии по пабликам. Что вы можете рассказать об этом БПЛА и фиксировали ли вы его во время ударов по Украине?

- Воздушные Силы видят свои цели в основном на мониторах. Сбитые или подавленные дроны, которые лучше уцелели, попадают в институты, которые их изучают - они есть при Генеральном штабе, есть Киевский институт судебных экспертиз. Мы можем лишь говорить о характере цели в воздухе, как она набирает скорость, или скорость падает, как она маневрирует, насколько она опасна, и какой у нее вероятный радиус поражения.

Работа сил ПВО по мониторнгу целей (фото: предоставлено Командованием Воздушных сил ВСУ)

Такие параметры цели у нас есть. Конечно, сбивать реактивные дроны уже сложно расчетами мобильных огневых групп, которые вооружены пулеметами. Возможно - из ПЗРК. У таких БПЛА уже другие параметры полета. Вероятно, что они не будут доступны к сбитию и дронам-перехватчикам, разве что на встречном курсе как-то пытаться его перехватить, потому что догнать реактивный дрон уже будет невозможно. Против них сейчас применяются различные наземные средства, F-16 или те же Mirage 2000 могут их перехватывать.

- Но пока мы их не фиксировали во время атак по Украине?

- Мы фиксируем скоростные БПЛА. Вероятно, что это реактивные дроны. Дальше смотрим уже по результатам боевой работы.

- Я понимаю, что мы активно применяем средства РЭБ, очевидно, против БПЛА, наверное, также применяем против ракет. А можем ли мы технически использовать эти средства РЭБ, чтобы развернуть те БПЛА и чтобы они полетели обратно в Россию. Я спрашиваю это, поскольку вижу очень популярную версию среди людей, которые говорят, а можем ли мы так сделать?

- Такое уже было и не раз во время массированных обстрелов. Конечно, используется подавление ракет и дронов. Также есть так называемый "спуфинг". Это изменение координат, в результате чего дроны могут попадать на территорию, откуда летели, то есть на территорию России. Мы даже иногда в наших сообщениях, когда случались такие случаи, в конце отмечали, что четыре дрона вернулись...

- В родную гавань?

- В родную гавань. Эту тему использовали, конечно, и россияне, когда то ли "Герберы", то ли "Герани", залетели в Польшу. Они сразу обвинили Украину в том, что это мы "наспуфили" те дроны и что это наши средства радиоэлектронной борьбы влияли на их полет, потому что они (россияне) якобы хотели атаковать Галичину или Волынь, а вместо этого БпЛА полетели в Польшу.

Приходилось опровергать это и на польских медийных ресурсах, и у нас, потому что большинство этих дронов залетали в Польскую Республику именно через территорию Беларуси, где мы никак не могли влиять на характер их полета. Вот такое простое объяснение было предоставлено и польской стороне - что это была прежде всего провокация России, чтобы обвинить нас.

