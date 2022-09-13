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Дев'ять країн ЄС перестали оформляти туристичні візи для росіян

Фото: Дев'ять країн ЄС перестали оформляти туристичні візи для росіян (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Країни Балтії, а також Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Совок", запах нафталіну, росіяни так давно цього хотіли", - написав Єрмак.

Нагадаємо, раніше Рада ЄС затвердив повне припинення Угоди про спрощений візовий режим з РФ.

Крім того, Латвія ввела обмеження на в'їзд Росія через зовнішній кордон ЄС, що обмежить в'їзд громадян РФ з короткостроковими шенгенськими візами.

Додамо, що Естонія, Латвія, Литва і Польща домовилися про спільний регіональний підхід, висловивши "політичну волю і твердий намір встановити національні тимчасові заходи для громадян Росії, які мають візи ЄС".

Глава МЗС Дмитро Кулеба натякнув, що Україна домагатиметься повної заборони на видачу віз для росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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