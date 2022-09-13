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Девять стран ЕС перестали оформлять туристические визы для россиян

Фото: Девять стран ЕС перестали оформлять туристические визы для россиян (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Страны Балтии, а также Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от граждан России документы на оформление туристических виз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Совок", запах нафталина, россияне так давно этого хотели", - написал Ермак.

Напомним, ранее Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.

Кроме того, Латвия ввела ограничения на въезд россия через внешнюю границу ЕС, что ограничит въезд граждан РФ с краткосрочными шенгенскими визами.

Добавим, что Эстония, Латвия, Литва и Польша договорились об общем региональном подходе, выразив "политическую волю и твердое намерение установить национальные временные меры для граждан России, имеющих визы ЕС".

Глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул, что Украина будет добиваться полного запрета на выдачу виз для россиян.

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