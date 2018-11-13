Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Столтенберг додав, що в останні роки Холодної війни в Європі нормальним вважався рівень оборонних витрат в 3% ВВП

Дев'ять з 29 країн-членів НАТО збільшили військові витрати до 2% ВВП. Про це заявив генсек альянсу Йенс Столтенберг на форумі організації в Берліні, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт НАТО.

Столтенберг додав, що в останні роки Холодної війни в Європі нормальним вважався рівень оборонних витрат в 3% ВВП.

Генсек зазначив, що якби всі члени НАТО досягли б рівня військових витрат у 2% ВВП, то тоді б утворилося додатково близько 100 млрд доларів, на які можна було б посилити безпеку північноатлантичних країн.

"В 2014 році виявилося лише три члени Альянсу, які досягли рівня оборонних асигнувань в 2%, зараз це дев'ять країн. І більшість прагнути досягти цієї позначки протягом десятиліття", - сказав генсек НАТО.

За словами Столтенберга, тільки завдяки тому, що всі нові НАТО починають виконувати зобов'язання за витратами за два роки вдалося акумулювати на 41 млрд доларів більше для цілей безпеки Європи та Північної Америки.

Раніше Столтенберг заявляв, що зусилля Європейського союзу щодо зміцнення власної оборони не повинні завдавати шкоди трансатлантичній співпраці.

Також Йенс Столтенберг заявив, що Альянс не планує розміщувати ядерну зброю в Європі. За словами Столтенберга, підписання Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між США та Радянським Союзом у 1987 році скоротило загальну кількість ядерної зброї. Крім того, договір заборонив цілу категорію зброї, спеціально призначену для Європи.