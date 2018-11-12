НАТО не планує розміщувати ядерну зброю в Європі

Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

За словами Столтенберга, ракетна система РФ представляє серйозну загрозу для стабільності Євроатлантичного регіону

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує розміщувати ядерну зброю в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

За словами Столтенберга, підписання Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) між США та Радянським Союзом у 1987 році скоротило загальну кількість ядерної зброї. Крім того, договір заборонив цілу категорію зброї, спеціально призначеної для Європи.

"Розгортання нових російських ракет ставить під загрозу цей історичний договір. Протягом багатьох років Росія розробляла, виробляла, тестувала і виводила нову ракетну систему SSC-8. Ці ракети мобільні. Їх важко виявити. Вони можуть бути оснащені ядерною зброєю. Вони скорочують час попередження до хвилин. Вони знижують поріг ядерного конфлікту. І вони можуть дістатися до таких європейських міст, як Берлін. Протягом багатьох років союзники, включаючи Німеччину, висловлювали свої побоювання", - заявив він.

За словами Столтенберга, після багатьох років заперечень, Росія визнала існування нової ракетної системи. Він зазначив, що США повністю дотримуються своїх зобов'язання за Договором про РСМД.

"Тому, поки в Європі немає нових американських ракет. З'являються нові російські ракети. Нова російська ракетна система представляє серйозну загрозу для стратегічної стабільності Євроатлантичного регіону. НАТО не має наміру розміщувати ядерну зброю в Європі. Але ми не повинні допускати безкарності при порушенні договорів про контроль над озброєннями. Тому що це підриває довіру до контролю над озброєнням", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Столтенберг закликав РФ повернутися до конструктивного діалогу з США.

Відзначимо, раніше президент США Дональд Трамп доручив підготувати доповідь про порушення Росією договору про РСМД, з якого США мають намір вийти.