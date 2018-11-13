Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Столтенберг добавил, что в последние годы Холодной войны в Европе нормальным считался уровень оборонных расходов в 3% ВВП

Девять из 29 стран-членов НАТО увеличили военные расходы до 2% ВВП. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на форуме организации в Берлине, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт НАТО.

Столтенберг добавил, что в последние годы Холодной войны в Европе нормальным считался уровень оборонных расходов в 3% ВВП.

Генсек отметил, что если бы все члены НАТО достигли бы уровня военных трат в 2% ВВП, то тогда бы образовалось дополнительно около 100 млрд долларов, на которые можно было бы усилить безопасность североатлантических стран.

"В 2014 году оказалось только три члена Альянса, которые достигли уровня оборонных ассигнований в 2%, сейчас это девять стран. И большинство стремиться достигнуть этой отметки в течение десятилетия", - сказал генсек НАТО.

По словам Столтенберга, только благодаря тому, что все новые страны НАТО начинают выполнять обязательства по тратам за два года удалось аккумулировать на ​41 млрд долларов больше для целей безопасности Европы и Северной Америки.

Ранее Столтенберг заявлял, что усилия Европейского союза по укреплению собственной обороны не должны наносить вред трансатлантическому сотрудничеству.

Кроме того Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует размещать ядерное оружие в Европе. По словам Столтенберга, подписание Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и Советским Союзом в 1987 году сократило общее количество ядерного оружия. Кроме того, договор запретил целую категорию оружия, специально предназначенную для Европы.