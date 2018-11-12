Столтенберг закликав до збереження трансатлантичного співробітництва

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Зусилля ЄС щодо зміцнення власної оборони не повинні завдавати шкоди трансатлантичній співпраці

Зусилля Європейського союзу (ЄС) щодо зміцнення власної оборони не повинні завдавати шкоди трансатлантичній співпраці. Про це генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив на конференції в Берліні, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Столтенберг визнав важливість подібних дій "для безпеки Європи" і можливого посилення альянсу. При цьому генсек НАТО підкреслив, що вітає такі кроки лише в тому випадку, якщо вони міцно пов'язані з трансатлантичним партнерством", яке є "основою європейського миру і безпеки протягом останніх 70 років".

Столтенберг вважає, що країни ЄС можуть виконувати операції в рамках програми блоку з участю США або без них. При цьому він розкритикував можливу появу структур, які дублюють роботу альянсу.

"Дві світові війни і холодна війна навчили нас тому, як важливо діяти разом", - додав він.

Нагадаємо, крім того Йенс Столтенберг заявив, що Альянс не планує розміщувати ядерну зброю в Європі. За словами Столтенберга, підписання Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) між США та Радянським Союзом у 1987 році скоротило загальну кількість ядерної зброї. Крім того, договір заборонив цілу категорію зброї, спеціально призначену для Європи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Столтенберг закликав РФ повернутися до конструктивного діалогу з США.