Украина начала консультации с ЕС по гарантиям безопасности

Украина и Европейский союз провели первый раунд консультаций насчет коллективных гарантий безопасности. В нем участвовали заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и заместитель главы дипломатии ЕС Шарль Фриз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Предстоящее членство Украины в ЕС само по себе является мощной гарантией безопасности для нашего государства и европейского сообщества в целом. Мы очень ценим, что уже на этом этапе обсуждаем конкретные шаги для укрепления нашей общей безопасности и усиления устойчивости Украины", - подчеркнул Жовква.

Во время консультаций участники обменялись видением подходов к будущим гарантиям безопасности ЕС с акцентом на сферах безопасности и обороны.

Жовква отметил существенную роль Евросоюза в укреплении безопасности и обороноспособности Украины. Это проявляется в поддержке Вооруженных сил Украины через Европейский фонд мира и деятельности миссии ЕС по военной помощи Украине.

Также Жовква передал Фризу государственную награду - орден "За заслуги" ІІІ степени за весомый вклад в укреплении и поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Что предшествовало

Напомним, Украина неоднократно заявляла о необходимости того, чтобы страны Запада предоставили ей гарантии безопасности. Это нужно для того, чтобы не допустить повторное нападение России до членства Украины в НАТО.

В июле на саммите НАТО страны "Большой семерки" подписали общую декларацию о поддержке Украины. Она подразумевает долгосрочную поддержку в сфере безопасности и экономики. К документу уже присоединились десятки стран.

При этом Украина начала двусторонние переговоры о гарантиях безопасности с рядом стран. В частности, это США, Британия, Франция, Италия, Германия, Япония и Швеция.

Стоит заметить, что еще на прошлой неделе глава дипломатии ЕС анонсировал представление предложений по гарантиям безопасности для Украины в Киеве.