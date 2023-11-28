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Боррель анонсировал презентацию гарантий безопасности ЕС для Украины

Вторник 28 ноября 2023 18:37
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Боррель анонсировал презентацию гарантий безопасности ЕС для Украины Фото: Жозеп Боррель, высокопоставленный дипломат ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Миссия Европейского союза представит в Киеве предложения об обязательствах блока перед Украиной в сфере безопасности. Такой визит представителя ЕС с документом состоится на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Брюсселе.

По словам главы европейской дипломатии, наработки презентует в столице Украины представитель Европейской службы внешних дел.

Боррель отметил, что Европейский совет уже одобрил рамки документа о гарантиях безопасности для Украины.

"На следующей неделе мой заместитель по безопасности и обороне приедет в Киев с презентацией предложений для своих украинских коллег", - сказал он.

После Боррель сможет представить рамочное соглашение о долгосрочных обязательствах безопасности лидерам Европейского союза до конца года.

Высокопоставленный европейский дипломат добавил, что такие гарантии охватят "безопасность, оборону, а также более широкие аспекты, такие как финансовое восстановление, торговлю и гуманитарную поддержку, санкции и привлечение к ответственности".

Гарантии безопасности ЕС для Украины

Напомним, страны "Большой семерки" 11-12 июля в Вильнюсе подписали право на гарантии безопасности для Украины, которая поможет не допустить повторного вторжения РФ до того, как Украина станет членом НАТО.

К Вильнюсской декларации по гарантиям безопасности также присоединились другие страны, и список расширяется.

Недавно президент Европейского совета Шарль Мишель рассказали о деталях работы над европейскими гарантиями безопасности для Украины. По его словам, в декабре уже будет первый доклад на эту тему.

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Жозеп Боррель Гарантии безопасности
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