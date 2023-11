Боррель анонсировал презентацию гарантий безопасности ЕС для Украины

По словам главы европейской дипломатии, наработки презентует в столице Украины представитель Европейской службы внешних дел.

Боррель отметил, что Европейский совет уже одобрил рамки документа о гарантиях безопасности для Украины.

"На следующей неделе мой заместитель по безопасности и обороне приедет в Киев с презентацией предложений для своих украинских коллег", - сказал он.

После Боррель сможет представить рамочное соглашение о долгосрочных обязательствах безопасности лидерам Европейского союза до конца года.

Высокопоставленный европейский дипломат добавил, что такие гарантии охватят "безопасность, оборону, а также более широкие аспекты, такие как финансовое восстановление, торговлю и гуманитарную поддержку, санкции и привлечение к ответственности".

