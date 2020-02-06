У Deutsche Bahn розповіли, як співпрацюватимуть з УЗ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Німецька компанія на початку лише надаватиме консультації

У німецькій компанії Deutsche Bahn розповіли, як відбуватиметься співпраця з "Укрзалізницею" в рамках нещодавно підписаного меморандуму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як розповів член правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn Рональд Пофалла, на початковому етапі співпраця полягатиме лише в наданні консультацій "Укрзалізниці".

"На початковому етапі мова йтиме про консультування… Якщо консультування матиме успіх, можливо йтиметься про те, щоб кілька наших менеджерів підтримали керівництво "Укрзалізниці" в процесі управління. Тобто управління УЗ буде здійснюватися, як і раніше, самими українцями, але буде підсилено нашими менеджерами", - пояснив Пофалла.

За словами представника Deutsche Bahn, запровадження подальших кроків співпраці між компанії буде залежати від того, наскільки успішними будуть консультації. Пофалла наголосив, що не має сенсу вести розмови про керування "Укрзалізницею", якщо на початковому етапі сторони не досягнуть "спільних результатів".

Нагадаємо, 5 лютого "Укрзалізниця" та німецька компанія Deutsche Bahn підписали меморандум про співпрацю. Глава українського уряду Олексій Гончарук заявляв, що на початковому етапі німецька компанія лише консультуватиме "Укрзалізницю".

Раніше РБК-Україна писало, що компанія Deutsche Bahn може зайнятися оперативним управлінням "Укрзалізниці" в лютому. Консалтинговий підрозділ Deutsche Bahn є одним з провідних в транспортному секторі.