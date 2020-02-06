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В Deutsche Bahn рассказали, как будут сотрудничать с УЗ

Новости » Политика     06.02.2020 - 19:34
В Deutsche Bahn рассказали, как будут сотрудничать с УЗ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Немецкая компания в начале будет только предоставлять консультации

В немецкой компании Deutsche Bahn рассказали, как будет проходить сотрудничество с "Укрзализныцей" в рамках недавно подписанного меморандума. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как рассказал член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла, на начальном этапе сотрудничество будет заключаться только в предоставлении консультаций "Укрзализныце".

"На начальном этапе речь будет идти о консультировании... Если консультирование будет иметь успех, возможно речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство "Укрзализныци" в процессе управления. То есть управление УЗ будет осуществляться, как и раньше, самими украинцами, но будет усилена нашими менеджерами", - пояснил Пофалла.

По словам представителя Deutsche Bahn, введение дальнейших шагов сотрудничества между компании будет зависеть от того, насколько успешными будут консультации. Пофалла подчеркнул, что не имеет смысла вести разговоры об управлении "Укрзализныцей", если на начальном этапе стороны не достигнут "общих результатов".

Напомним, 5 февраля "Укрзализныця" и немецкая компания Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве. Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявлял, что на начальном этапе немецкая компания будет только консультировать "Укрзализныцю".

Ранее РБК-Украина писало, что компания Deutsche Bahn может заняться оперативным управлением "Укрзализныци" в феврале. Консалтинговое подразделение Deutsche Bahn является одним из ведущих в транспортном секторе.

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