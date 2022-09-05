Укрзалізниця запускає новий поїзд між Києвом та Ужгородом: графік

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням УЗ в Telegram .

Компанія додасть вагони до поїзда №13/14 Київ - Солотвино, і зробить його двогрупним.

УЗ зазначає, що новий рейс №13/123-14/124 Київ - Солотвино, Ужгород дасть найзручніше ранкове прибуття до Закарпаття з-поміж усіх рейсів зі столиці.

Поїзд відправлятиметься з Києва з 21 вересня о 17:12, прибуватиме до Ужгорода о 8:56, а до Солотвина - о 12:10. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з 22 вересня о 16:20 з Солотвина та о 19:50 з Ужгорода.