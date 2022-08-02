З Києва на Закарпаття. "Укрзалізниця" відновлює курсування ще одного поїзда

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

У компанії відзначили, що квитки вже доступні в касах вокзалів і онлайн.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткову електричку з Києва до Ніжина (Чернігівська область). Вона буде ходити по буднях.

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