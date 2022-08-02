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З Києва на Закарпаття. "Укрзалізниця" відновлює курсування ще одного поїзда

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Київ, Вівторок 02 серпня 2022 10:18
З Києва на Закарпаття. "Укрзалізниця" відновлює курсування ще одного поїзда Фото: Укрзлізниця відновлює курсування ще одного поїзда з Києва на Закарпаття (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У п'ятницю, 5 серпня, "Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда №55/56 сполученням Київ - Ясіня. Рейс курсуватиме щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Розклад рейсу буде наступним:

  • Поїзд відправлятиметься з Києва щодня о 15:02 і прибуватиме на станцію Ясіня о 7:11.
  • Зворотно зі станції Ясіня поїзд відходитиме о 17:17 і прибуватиме до Києва о 9:52.

У компанії відзначили, що квитки вже доступні в касах вокзалів і онлайн.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткову електричку з Києва до Ніжина (Чернігівська область). Вона буде ходити по буднях.

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Київ Укрзалізниця Закарпаття
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