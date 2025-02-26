Детали соглашения Украины с США по "редкоземам" и новая помощь от Польши: новости за 25 февраля

США и Украина могут уже на этой неделе подписать соглашение о редкоземельных металлах. А Польша готовит 46-й пакет военной помощи Украине, стоимостью 200 млн евро.

Более подробно о том, что произошло во вторник 25 февраля - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Войска РФ в очередной раз атаковали "Шахедами", в Киевской и Сумской областях есть пострадавшие и разрушения. Под утро враг запускал по Украине ракеты.

Польша готовит 46-й пакет военной помощи Украине стоимостью 200 млн евро.

Макрон заявил о возможности перемирия в Украине в ближайшие недели

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу Fox News сказал, что потенциальное перемирие должно стать первым шагом в процессе мирного урегулирования войны в Украине.

"Схема должна быть такой: переговоры между США и Россией, а также между США и Украиной", - отметил Макрон, добавляя, что соглашение может быть достигнуто уже в ближайшие недели.

В Белом доме сказали, когда состоятся встречи Трампа с Зеленским и Путиным

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, президент Дональд Трамп вскоре проведет встречи с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы ожидаем, что эти встречи состоятся очень скоро, особенно с президентом Зеленским", - сказала она.

Франция может разместить ядерные истребители в Германии, - The Telegraph

Как пишет издание, Франция готова использовать свои силы ядерного сдерживания, чтобы помочь защитить Европу. Вариант размещения французских ядерных истребителей в Германии начали рассматривать на фоне заявлений США о выводе своих войск с континента.

Французский чиновник заявил The Telegraph, что развертывание истребителей станет сигналом для российского диктатора Владимира Путина. А также должно заставить премьера Великобритании Кира Стармера поступить аналогично Франции.

Украине понадобится 524 млрд долларов на восстановление после войны, - Всемирный банк

Всемирный банк, Европейская комиссия и ООН увеличили свои оценки общей стоимости реконструкции и восстановления Украины до 524 млрд долларов в течение следующего десятилетия. Год назад стоимость оценивалась в 486 млрд долларов.

Согласно текущей оценке, 13% общего жилого фонда было повреждено или разрушено, что затронуло более 2,5 млн домохозяйств.

Польша предоставит больше терминалов Starlink для поддержки Украины

Вице-премьер-министр и министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский сообщил о заказе дополнительной партии Starlink для Украины. По его словам, на конец 2024 года Варшава передала украинской стороне 24 400 терминалов Starlink от компании SpaceX Илона Маска. В ноябре 2024 года была заказана новая партия терминалов, которые постепенно поступают в Украину.

Отмечается, что Польша одалживает терминалы Украине, такой подход позволяет избежать налоговых и юридических осложнений. Терминалы обеспечивают важную связь для украинской армии на фронте. Количество меняется в зависимости от потребностей, и часть терминалов была уничтожена во время боевых действий.

Буданов: если Россия создаст империю, следующей после Украины станет Польша

Как отметил глава ГУР МО Кирилл Буданов, руководство РФ видит свою страну не как федерацию, а как империю, похожую на подобие Советского Союза, но со странами Варшавского договора.

"Если идем по худшему, как говорится, это не сценарий, просто худший вариант представим, и вот случилось так, что три страны (Россия, Беларусь, Украина - ред.) объединились в единую. При том, что это почти невозможно. Следующим будет Польша как раз... И не надо этого бояться, это надо осознавать", - заявил Буданов.

В Еврокомиссии опровергли заявление о предложении Украине собственного соглашения о "редкоземах"

Представитель Европейской комиссии Томас Ренье заявил, что таких инициатив со стороны Евросоюза не было.

"Предложения нет. С 2021 года ЕС имеет партнерство с Украиной по критическому сырью, формализованное через наш меморандум о взаимопонимании. Так что это было подписано четыре года назад. Как и в случае со всеми партнерствами ЕС по критическому сырью, целью которых является обеспечение цепей поставок для ЕС, а также содействие созданию местной добавленной стоимости и развития потенциала в странах-партнерах, что обеспечивает взаимную выгоду", - сказал Ренье.

В Словакии заявили, что Украина должна вернуть 3,5 млрд евро помощи

Председатель Словацкой национальной партии Андрей Данко упомянул о соглашении по украинским полезным ископаемым, которое готовят между Украиной и США. Политик подчеркнул, что Дональд Трамп хочет вернуть деньги, которые администрация Джо Байдена выделяла на помощь.

"Если немцы, французы и американцы будут просить вернуть средства, то Словакия не может молчать", - добавил он.

Украинцы за рубежом смогут дистанционно оформить бронь от мобилизации: детали

Министр национального единства Украины Алексей Чернышов рассказал, что в странах, где находится больше всего украинцев, сейчас создают Unity Hub - центры, которые позволят гражданам за рубежом трудоустроиться в Украине.

"Наша задача такая, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют", - добавил министр.

Когда Украина и США могут подписать соглашение о редкоземах: СМИ узнали дату

США и Украина могут уже на этой неделе подписать соглашение о редкоземельных металлах. Украинские чиновники планируют приехать в Вашингтон в пятницу, 28 февраля.

По данным Barron's, неназванный украинский чиновник рассказал, что чиновники продолжают работу над деталями соглашения по редкоземельным ресурсам.

Украина и США согласовали детали соглашения по полезным ископаемым, - FT

Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на источники писало, что Украина и США согласовали детали соглашения по редкоземельным металлам.

Издание со ссылкой на источники писало, что Украина готова подписать соглашение, которое предусматривает совместную с США разработку своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ.