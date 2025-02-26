Деталі угоди України з США щодо "рідкісноземів" та нова допомога від Польщі: новини за 25 лютого

США та Україна можуть уже цього тижня підписати угоду про рідкісноземельні метали. А Польща готує 46-й пакет військової допомоги Україні, вартістю 200 млн євро.

Більш детально про те, що сталося у вівторок 25 лютого - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Війська РФ вчергове атакували "Шахедами", на Київщині та Сумщині є постраждалі та руйнування. Під ранок ворог запускав по Україні ракети.

Польща готує 46-й пакет військової допомоги Україні вартістю становитиме 200 млн євро.

Макрон заявив про можливість перемир’я в Україні у найближчі тижні

Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю телеканалу Fox News сказав, що потенційне перемир'я має стати першим кроком у процесі мирного врегулювання війни в Україні.

"Схема має бути такою: переговори між США та Росією, а також між США та Україною", - зазначив Макрон, додаючи, що угода може бути досягнута вже в найближчі тижні.

У Білому домі сказали, коли відбудуться зустрічі Трампа із Зеленським та Путіним

За словами речниці Білого дому Керолайн Лівітт, президент Дональд Трамп незабаром проведе зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми очікуємо, що ці зустрічі відбудуться дуже скоро, особливо з президентом Зеленським", - сказала вона.

Франція може розмістити ядерні винищувачі у Німеччині, - The Telegraph

Як пише видання, Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб допомогти захистити Європу. Варіант розміщення французьких ядерних винищувачів у Німеччині почали розглядати на тлі заяв США щодо виводу своїх військ з континенту.

Французький чиновник заявив The Telegraph, що розгортання винищувачів стане сигналом для російського диктатора Володимира Путіна. А також повинно змусити прем'єра Великої Британії Кіра Стармера вчинити аналогічно Франції.

Україні знадобиться 524 млрд доларів на відновлення після війни, - Світовий банк

Світовий банк, Європейська комісія та ООН збільшили свої оцінки загальної вартості реконструкції та відновлення України до 524 млрд доларів протягом наступного десятиліття. Рік тому вартість оцінювалася в 486 млрд доларів.

Згідно з поточною оцінкою, 13% загального житлового фонду було пошкоджено або зруйновано, що зачепило понад 2,5 млн домогосподарств.

Польща надасть більше терміналів Starlink для підтримки України

Віце-прем'єр-міністр та міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський повідомив про замовлення додаткової партії Starlink для України. За його словами, на кінець 2024 року Варшава передала українській стороні 24 400 терміналів Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска. У листопаді 2024 року було замовлено нову партію терміналів, що поступово надходять в Україну.

Зазначається, що Польща позичає термінали Україні, такий підхід дозволяє уникнути податкових та юридичних ускладнень. Термінали забезпечують важливий зв'язок для української армії на фронті. Кількість змінюється залежно від потреб, і частина терміналів була знищена під час бойових дій.

Буданов: якщо Росія створить імперію, наступною після України стане Польща

Як зазначив очільник ГУР МО Кирило Буданов, керівництво РФ бачить свою країну не як федерацію, а як імперію, схожу на зразок Радянського Союзу, але з країнами Варшавського договору.

"Якщо йдемо найгіршим, як то кажуть, це не сценарій, просто найгірший варіант уявімо, і от сталося так, що три країни (Росія, Білорусь, Україна - ред.) об'єдналися в єдину. При тому, що це майже неможливо. Наступним буде Польща якраз... І не треба цього боятися, це треба усвідомлювати", - заявив Буданов.

У Єврокомісії спростували заяву щодо пропозиції Україні власної угоди про "рідкісноземи"

Речник Європейської комісії Томас Реньє заявив, що таких ініціатив з боку Євросоюзу не було.

"Пропозиції немає. З 2021 року ЄС має партнерство з Україною щодо критичної сировини, формалізоване через наш меморандум про взаєморозуміння. Тож це було підписано чотири роки тому. Як і у випадку з усіма партнерствами ЄС щодо критичної сировини, метою яких є забезпечення ланцюгів постачання для ЄС, а також сприяння створенню місцевої доданої вартості та розбудови потенціалу в країнах-партнерах, що забезпечує взаємну вигоду", - сказав Реньє.

У Словаччині заявили, що Україна має повернути 3,5 млрд євро допомоги

Голова Словацької національної партії Андрей Данко згадав про угоду щодо українських корисних копалин, яку готують між Україною і США. Політик підкреслив, що Дональд Трамп хоче повернути гроші, які адміністрація Джо Байдена виділяла на допомогу.

"Якщо німці, французи й американці проситимуть повернути кошти, то Словаччина не може мовчати", - додав він.

Українці за кордоном зможуть дистанційно оформити бронь від мобілізації: деталі

Міністр національної єдності України Олексій Чернишов розповів, що в країнах, де перебуває найбільше українців, зараз створюють Unity Hub - центри, які дадуть змогу громадянам за кордоном працевлаштуватися в Україні.

"Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, уже мала такий статус, який не дозволяє їй потрапити в ситуацію, коли між кордоном і заводом її мобілізують", - додав міністр.

Коли Україна і США можуть підписати угоду про рідкісноземи: ЗМІ дізналися дату

США та Україна можуть уже цього тижня підписати угоду про рідкісноземельні метали. Українські чиновники планують приїхати до Вашингтона в п'ятницю, 28 лютого.

За даними Barron's, неназваний український чиновник розповів, що урядовці продовжують роботу над деталями угоди щодо рідкісноземи ресурсів.

Україна та США погодили деталі угоди щодо корисних копалин, - FT

Нагадаємо, раніше Financial Times з посиланням на джерела писало, що Україна і США погодили деталі угоди щодо рідкоземельних металів.

Видання з посиланням на джерела писало, що Україна готова підписати угоду, яка передбачає спільну зі США розробку своїх мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом.