Когда Украина и США могут подписать сделку о редкоземах: СМИ узнали дату
США и Украина могут уже на этой неделе подписать соглашение о редкоземельных металлах. Украинские чиновники планируют приехать в Вашингтон в пятницу, 28 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron's и Bloomberg.
По данным Barron's, неназванный украинский чиновник рассказал, что правительственные чиновники продолжают работу над деталями соглашения по редкоземельным ресурсам.
"На данный момент мы рассматриваем возможность визита в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения", - добавил он.
При этом Bloomberg со ссылкой на собственные источники утверждает, что завтра, 26 февраля, Кабмин рекомендует подписать соглашение о редкоземах с США.
Сделка согласована
Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на источники писало, что Украина и США согласовали детали соглашения по редкоземельным металлам.
Издание со ссылкой на источники писало, что Украина готова подписать сделку, которая предусматривает совместную с США разработку своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ.
По информации FT, окончательный вариант соглашения предусматривает создания фонда, в который Украина будет отчислять 50 процентов доходов с продажи редкоземельных ресурсов.
При этом в документе нет никаких упоминаний гарантий безопасности.
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