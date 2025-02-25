Когда Украина и США могут подписать сделку о редкоземах: СМИ узнали дату

США и Украина могут уже на этой неделе подписать соглашение о редкоземельных металлах. Украинские чиновники планируют приехать в Вашингтон в пятницу, 28 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron's и Bloomberg .

При этом Bloomberg со ссылкой на собственные источники утверждает, что завтра, 26 февраля, Кабмин рекомендует подписать соглашение о редкоземах с США.

"На данный момент мы рассматриваем возможность визита в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения", - добавил он.

По данным Barron's, неназванный украинский чиновник рассказал, что правительственные чиновники продолжают работу над деталями соглашения по редкоземельным ресурсам.

Сделка согласована

Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на источники писало, что Украина и США согласовали детали соглашения по редкоземельным металлам.

Издание со ссылкой на источники писало, что Украина готова подписать сделку, которая предусматривает совместную с США разработку своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ.

По информации FT, окончательный вариант соглашения предусматривает создания фонда, в который Украина будет отчислять 50 процентов доходов с продажи редкоземельных ресурсов.

При этом в документе нет никаких упоминаний гарантий безопасности.

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