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Когда Украина и США могут подписать сделку о редкоземах: СМИ узнали дату

Вторник 25 февраля 2025 22:29
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Когда Украина и США могут подписать сделку о редкоземах: СМИ узнали дату Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

США и Украина могут уже на этой неделе подписать соглашение о редкоземельных металлах. Украинские чиновники планируют приехать в Вашингтон в пятницу, 28 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron's и Bloomberg.

По данным Barron's, неназванный украинский чиновник рассказал, что правительственные чиновники продолжают работу над деталями соглашения по редкоземельным ресурсам.

"На данный момент мы рассматриваем возможность визита в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения", - добавил он.

При этом Bloomberg со ссылкой на собственные источники утверждает, что завтра, 26 февраля, Кабмин рекомендует подписать соглашение о редкоземах с США.

Сделка согласована

Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на источники писало, что Украина и США согласовали детали соглашения по редкоземельным металлам.

Издание со ссылкой на источники писало, что Украина готова подписать сделку, которая предусматривает совместную с США разработку своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ.

По информации FT, окончательный вариант соглашения предусматривает создания фонда, в который Украина будет отчислять 50 процентов доходов с продажи редкоземельных ресурсов.

При этом в документе нет никаких упоминаний гарантий безопасности.

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