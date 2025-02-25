Макрон заявил о возможности перемирия в Украине в ближайшие недели
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что несоблюдение перемирия со стороны России станет доказательством ее несерьезности в мирных переговорах. Он также призвал США поддержать Европу в случае завершения боевых действий в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
Эммануэль Макрон заявил, что нарушение возможного перемирия со стороны России будет "лучшим доказательством" ее несерьезности в мирных переговорах, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, потенциальное перемирие должно стать первым шагом в процессе мирного урегулирования войны в Украине.
"Схема должна быть такой: переговоры между США и Россией, а также между США и Украиной", - отметил Макрон, добавляя, что соглашение может быть достигнуто уже в ближайшие недели.
Также президент Франции призвал Соединенные Штаты к солидарности с европейскими союзниками в случае завершения боевых действий. Он сообщил, что обсудил этот вопрос с 30 европейскими лидерами и их союзниками, многие из которых выразили готовность к компромиссам.
"Если нас атакуют, представим на секунду, что Россия может нарушить это соглашение. Что произойдет тогда? Они нуждаются в этом сигнале солидарности со стороны США", - подчеркнул Макрон.
Несмотря на расхождения во взглядах, французский президент выразил уверенность, что совместно с Дональдом Трампом можно найти путь к завершению войны.
Напомним, что Россия готова к переговорам о прекращении огня в Украине, но только для временной передышки, поскольку Владимир Путин не отказался от своих "имперских амбиций". Об этом говорится в ежегодном докладе Департамента внешней разведки Эстонии.
По данным доклада, Кремль планирует увеличить численность своих вооруженных сил до 1,5 млн человек, хотя осенью 2022 года их количество составляло 600-700 тыс. При этом новые подразделения будут отправлять в Украину для приобретения боевого опыта.
Как отметил Розин, после войны эти силы могут быть размещены вдоль границ НАТО, в частности в Балтийском регионе. Он подчеркнул, что альянс должен усилить свое присутствие в этом направлении.
Доклад также указывает, что во время возможных переговоров Россия, вероятно, потребует вывода войск НАТО с восточного фланга, что в случае реализации позволит Кремлю усилить свое влияние в Балтийском регионе.