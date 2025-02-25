Макрон заявил о возможности перемирия в Украине в ближайшие недели

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что несоблюдение перемирия со стороны России станет доказательством ее несерьезности в мирных переговорах. Он также призвал США поддержать Европу в случае завершения боевых действий в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

Эммануэль Макрон заявил, что нарушение возможного перемирия со стороны России будет "лучшим доказательством" ее несерьезности в мирных переговорах, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, потенциальное перемирие должно стать первым шагом в процессе мирного урегулирования войны в Украине.

"Схема должна быть такой: переговоры между США и Россией, а также между США и Украиной", - отметил Макрон, добавляя, что соглашение может быть достигнуто уже в ближайшие недели.

Также президент Франции призвал Соединенные Штаты к солидарности с европейскими союзниками в случае завершения боевых действий. Он сообщил, что обсудил этот вопрос с 30 европейскими лидерами и их союзниками, многие из которых выразили готовность к компромиссам.

"Если нас атакуют, представим на секунду, что Россия может нарушить это соглашение. Что произойдет тогда? Они нуждаются в этом сигнале солидарности со стороны США", - подчеркнул Макрон.

Несмотря на расхождения во взглядах, французский президент выразил уверенность, что совместно с Дональдом Трампом можно найти путь к завершению войны.