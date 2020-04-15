Деталі обміну полоненими на Донбасі погоджено, - ОБСЄ

Деталі майбутнього обміну полоненими на Донбасі погоджено. Про це йдеться в заяві спеціального представника ОБСЄ в тристоронній контактній групі Хайді Грау.

У заяві йдеться, що вчора пройшли переговори робочої групи ТКГ з гуманітарних питань, в ході яких були погоджені деталі майбутнього взаємного обміну полоненими.

"Взаємне звільнення і обмін відбудеться завчасно до православної Пасхи", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, минулого тижня представники самопроголошених "республік" Донбасу заявили про домовленість провести обмін полоненими до Великодня. Пізніше цю інформацію підтвердили в Офісі президента України.

Пізніше в так званій "ЛНР" уточнили крайню дату обміну полоненими. За словами Ольги Кобцевої, яка представляє окупаційну адміністрацію в гуманітарній групі, крайньою датою обміну є 17 квітня. При цьому очікується, що в обміні з обох сторін будуть брати участь не більше 40 осіб, тобто це не буде обмін "всіх на всіх". Імовірно, Україна поверне 19 і передасть 18 осіб.