У списках обміну полоненими не буде кримчан, - Резніков

Фото: Олексій Резніков (kievcity.gov.ua)

За словами Олексія Резнікова остаточно списки на обмін не сформовані досі

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзніков заявив, що у списках, які підготували для великоднього обміну полоненими, не будуть включені кримчани. Про це він повідомив в ефірі "ТСН".

За його словами, українська влада не відступає від спроб реалізувати формат "всіх на всіх". Але на цей раз додому повинні повернутися українці, яких утримують бойовики на Донбасі.

Звільненим у результаті обміну полоненими доведеться провести ще два тижні в обсервації.

"Місця, де вони будуть розташований, вже готові. Там звільнених забезпечать всім необхідним, включаючи медичною допомогою і зв'язком з родичами", - повідомив Резніков.

Однак, він уточнив, що остаточно списки на обмін не сформовані досі.

"ОБСЄ чекає від Росії підтвердження дати обміну, кількості і поіменного списку", - додав він.

Нагадаємо, раніше в ОРДО заявили, що проведення обміну полоненими відбудеться до Великодня. При цьому з "ДНР" він пройде за формулою "10 на 8". Таким чином, Україна в рамках обміну поверне 19 співвітчизників, в ОРДЛО будуть обміняні 18 осіб.

Також проведення обміну полоненими з так званими "республіками Донбасу" підтвердили в Офісі президента України. Таке рішення було ухвалене під час переговорів контактної групи по Донбасу у форматі відеоконференції 8 квітня.