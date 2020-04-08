"ЛНР" підтвердила участь в обміні полоненими і уточнила крайню дату

Фото: Ольга Кобцева (з відкритих джерел)

Обмін з "республіками Донбасу" пройде за формулою "19 на 18" не пізніше 17 квітня

Обмін полоненими між українською стороною і так званої "Луганської народною республікою" пройде за формулою "11 8". Про це заявила представник "ЛНР" в гуманітарній підгрупі Ольга Кобцева повідомляють місцеві ЗМІ.

Як зазначили в "ЛНР", обмін повинен відбутися не пізніше 17 квітня.

"Переговори з обміну утримуваними особами пройшли успішно. Домовилися про обмін у рамках протоколу (Контактної групи) від 11 березня за формулою "11 віддаємо, 8 забираємо". Крайня дата обміну - 17 квітня, так як українській стороні необхідно час для проведення процесуальної очищення (осіб, які підлягають обміну)", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше в ОРДО заявили, що проведення обміну полоненими відбудеться до Великодня. При цьому з "ДНР" він пройде за формулою "10 на 8". Таким чином, Україна в рамках обміну поверне 19 співвітчизників, в ОРДЛО будуть обміняні 18 осіб.

Також проведення обміну полоненими з так званими "республіками Донбасу" підтвердили в Офісі президента України. Таке рішення було ухвалене під час переговорів контактної групи по Донбасу у форматі відеоконференції 8 квітня.