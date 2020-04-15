Детали обмена пленными на Донбассе согласованы, - ОБСЕ

Детали предстоящего обмена пленными на Донбассе согласованы. Об этом говорится в заявлении специального представителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

В заявлении говорится, что вчера прошли переговоры рабочей группы ТКГ по гуманитарным вопросам, в ходе которых были согласованы детали будущего взаимного обмена пленными.

"Взаимное освобождение и обмен состоится заблаговременно до православной Пасхи", - говорится в заявлении.

Напомним, на прошлой неделе представители самопровозглашенных "республик" Донбасса заявили о договоренности провести обмен пленными до Пасхи. Позже данную информацию подтвердили в Офисе президента Украины.

Позже в так называемой "ЛНР" уточнили крайнюю дату обмена пленными. По словам Ольги Кобцевой, которая представляет оккупационную администрацию в гуманитарной группе, крайней датой обмена является 17 апреля. При этом ожидается, что в обмене с обеих сторон будут участвовать не более 40 человек, то есть это не будет обмен "всех на всех". Предположительно, Украина вернет 19 и передаст 18 человек.