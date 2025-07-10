Тысяча "Шахедов" в сутки: эксперт оценил реальность такого сценария
Прогнозы о том, что россияне будут очень скоро запускать тысячу ударных беспилотников типа "Шахед" за сутки, можно считать некоторым образом преувеличенными. Россияне сейчас не могут стабильно запускать даже 500 дронов в сутки, а большинство из них - это "дроны-приманки".
Об этом в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.
Романенко отметил, что сообщения западных и украинских медиа о запусках стабильно тысячи дронов в сутки - это нагнетание панических настроений. Он предложил посмотреть на статистику запусков БПЛА за первую декаду июля и первую декаду июня.
"Возьмем, за 10 дней, за первую декаду прошлого месяца, если сравнить... На сегодня россияне выпустили 2500 дронов всех типов. За первую декаду прошлого месяца - 2300", - отметил он.
Эксперт отметил, что после недавних массированных атак россияне ближайшие два дня будут запускать не более сотни дронов. А статистика показывает, что по сравнению с тем же периодом июня количество пусков выросло на 9%. Максимум может прибавиться еще 4-5% за следующие несколько дней.
"Откуда возьмется 1000 дронов? Россияне в месяц выпускают 2700 "Шахедов", например. Можно их запустить за один день - будет рекорд, но потом месяц они будут отдыхать", - отметил Романенко.
Эксперт выразил уверенность, что стабильно запускать тысячу дронов ежедневно - сейчас это для россиян невозможно. Причем не только до конца 2025 года, но и до конца 2026 года, скорее всего.
"А ежедневно россияне, соответственно, способны выпускать на сегодня максимально 100 "шахедов" и максимально 90 "Гербер", - резюмировал он.
Легионы дронов
Напомним, новый командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди недавно заявлял, что российские оккупанты в будущемсмогут запускать по тысяче "Шахедов" в сутки. По его словам, эта информация основывается на полученных разведывательных данных.
В Воздушных силах тем временем придерживаются мнения, что запуск 1000 дронов в сутки россиянам сейчас недоступен. Оккупанты наращивают производство беспилотников, но до цифры, когда они смогут устраивать такие запуски, еще очень далеко.
Между тем в ночь на 9 июля оккупанты выпустили по Украине 728 "Шахедов" и "Гербер". А в ночь на 10 июля враг среди прочего запустил по Украине 397 ударных дронов Shahed и дронов-приманок. То есть за два дня оккупанты запустили по Украине 1125 беспилотников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.