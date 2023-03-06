Зеленский поручил Залужному найти подмогу для Бахмута

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его обращение в понедельник, 6 марта.

"Сегодня на Ставке я прямо задал вопрос и командующему Сырскому и главнокомандующему Залужному о том, какой они видят дальше оборонную операцию на Бахмутском направлении. Отойти, продолжать ли оборону и усиливать мощь. Оба генерала ответили "не отходить и усиливаться"", - сказал Зеленский. .

По его словам, решение об обороне города было принято единогласно украинским военным командованием. Президент поручил главнокомандующему Валерию Залужному найти соответствующие силы, которые помогут украинским военным защищать Бахмут.

"Нет такой частицы Украины, чтобы сказать, что от нее якобы можно отказаться. Нет такого украинского окопа, в котором стойкость и героизм наших военных были бы не ценны", - сказал он.