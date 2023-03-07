ua ru
Вт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники и нацгвардейцы в Бахмуте уничтожили группу "вагнеровцев" (видео)

Новина українською →
Бахмут, Вторник 07 марта 2023 10:44
Пограничники и нацгвардейцы в Бахмуте уничтожили группу "вагнеровцев" (видео) Фото: защитники в Бахмуте уничтожили отступающую группу "вагнеровцев" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники и бойцы Нацгвардии в Бахмуте уничтожили группу наемников ЧВК "Вагнера". Защитники ликвидировали не менее 7 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Facebook.

Недавно группа боевиков "Вагнера" пыталась атаковать один из опорных пунктов украинских защитников. Военные остановили штурм оккупантов в ближнем бою.

Утратив часть группы, "вагнеровцы" начали отступать и прятаться. Однако нацгвардейцы с помощью дрона выследили беглецов. Пограничники-минометчики точным огнем атаковали боевиков.

Благодаря филигранной работе защитников Бахмута удалось уничтожить не менее 7 оккупантов.

Ситуация в Бахмуте

Напомним, ситуация вокруг Бахмута в последние дни обострилась. По данным британской разведки, ВСУ стабилизировали северную линию обороны Бахмута.

Украинские военные отмечают, что Россия бросает в бой лучшие подразделения, в том числе и "вагнеровцев". Американское издание CNN заявляет, что РФ потеряла в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем Украина.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, где с военными обсудили оборону Бахмута. Позже Зеленский заявил, что поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному найти подмогу для Бахмута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нацгвардия Бахмут прикордонники Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти