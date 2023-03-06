Зеленский собрал Ставку, обсуждали Бахмут. Залужный и Сырский за продолжение обороны
Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Военные выступили за продолжение обороны Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
На заседании командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта.
"Особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дольнейшем усилении наших позиций в Бахмуте", - говорится в релизе.
Кроме этого, на заседании был рассмотрен вопрос поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.
Напомним, ранее Зеленский отмечал, что украинские военные будут защищать Бахмут, пока это будет разумно.
Как сообщалось ранее, захватчики пытаются продавить фланги украинской обороны в Бахмуте, но наши военные удерживают позиции.
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