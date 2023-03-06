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Зеленский собрал Ставку, обсуждали Бахмут. Залужный и Сырский за продолжение обороны

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Понедельник 06 марта 2023 13:53
Зеленский собрал Ставку, обсуждали Бахмут. Залужный и Сырский за продолжение обороны Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Военные выступили за продолжение обороны Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

На заседании командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта.

"Особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дольнейшем усилении наших позиций в Бахмуте", - говорится в релизе.

Кроме этого, на заседании был рассмотрен вопрос поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.

Напомним, ранее Зеленский отмечал, что украинские военные будут защищать Бахмут, пока это будет разумно.

Как сообщалось ранее, захватчики пытаются продавить фланги украинской обороны в Бахмуте, но наши военные удерживают позиции.

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Зеленский собрал Ставку, обсуждали Бахмут. Залужный и Сырский за продолжение обороны
Зеленский собрал Ставку, обсуждали Бахмут. Залужный и Сырский за продолжение обороны
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