Десятки авиаударов и тысячи дронов: Генштаб сообщил о 200 боях за сутки
За минувшие сутки на фронте зафиксировали 200 боев, десятки авиаударов и почти 6 тысяч атак дронами. Украинские силы отбили массированные штурмы на всех направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки враг нанес три ракетных и 73 авиационных удара по позициям украинских подразделений и населенным пунктам. Для этого применил семь ракет и 93 управляемые авиабомбы. Также зафиксировано использование 5777 дронов-камикадзе и 4838 артиллерийских обстрелов, из которых 95 - реактивными системами залпового огня.
Авиаудар был нанесен по населенному пункту Ольговка Херсонской области.
Вместе с тем авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники противника и еще один важный объект.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боевых столкновений. Враг нанес 12 авиаударов, применив 24 управляемые бомбы, и осуществил 222 артобстрела, в том числе четыре - из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боев в районе Волчанска.
На Купянском направлении зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмы возле Степной Новоселовки, а также в направлении Купянска, Петропавловки и Песчаного.
Восточные направления
- На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться возле Новомихайловки, Карповки, Среднего, Шандриголово, Колодязов, Заречного и Торского.
- На Северском направлении произошло 21 столкновение. Противник пытался атаковать позиции Сил обороны у Серебрянки, Григорьевки, Ямполя, Дроновки, Выемки и Пазено.
- На Краматорском направлении произошло три боя в районе Ступочек.
- На Торецком направлении враг совершил 14 атак вблизи Катериновки, Яблоновки, Полтавки, а также в направлении Александро-Шультино и Плещеевки.
Самые горячие участки
- На Покровском направлении наши защитники отбили 60 атак агрессора. Бои шли в районах Владимировки, Нового Шахматного, Заповедного, Миролюбовки, Новоэкономического, Лисовки, Шевченко, Зверева, Котлиного, Удачного, Дачного, а также в направлении Вольного, Родинского, Луча, Сухого Яра, Покровска и Молодецкого.
- На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 40 штурмов врага в районах Малиевки, Камышевахи, Новониколаевки, Ольговки и в направлении Филиала, Ивановки, Андреевки-Клевцово, Сичневого, Тернового и Новоивановки.
Другие направления
- На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
- На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Фото: украинские защитники отбили штурмы врага на всех направлениях (Генштаб ВСУ)
Напомним, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 990 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, боевую бронированную машину, 29 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 347 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, тяжелую огнеметную систему и 83 единицы автомобильной.
Между тем аналитики Института изучения войны сообщили, что российским войскам не удается прорваться на Покровском направлении.
Также этой ночью Украина находилась под комбинированной атакой российской армии. Но досталось не только нашей стране, вражеские воздушные цели фиксировали и в Польше.