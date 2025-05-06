Десятки атак каждую минуту: Польша обвинила РФ во вмешательстве в выборы президента

По его словам, после того, как Польша взяла на себя роль логистического хаба помощи Украине - это сделало ее ключевой мишенью для российских кибератак и кампаний дезинформации.

"Во время нынешних президентских выборов в Польше мы имеем дело с беспрецедентной попыткой вмешательства в избирательный процесс со стороны России", - заявил Гавковский.

Он отметил, что это происходит "путем распространения дезинформации в сочетании с гибридными атаками на критическую инфраструктуру Польши с целью парализовать нормальное функционирование государства".

Известно, что атаки направлены на водоканалы, теплоэлектроцентрали, объекты энергоснабжения и органы государственной администрации. Уровень российской киберугрозы в Польше более чем удвоился по сравнению с прошлым годом.

"Сегодня в Польше каждую минуту моей речи регистрируется более десятка инцидентов, направленных против критической инфраструктуры", - добавил министр.