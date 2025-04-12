В Польше волна фейков под видом СNN: как это грозит срывом выборов

В англоязычном сегменте польского интернета распространяется дезинформация о президентских выборах, которые назначены на 18 мая. Фейки пишутся якобы от имени CNN.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьера - министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского в соцсети Х.

Кандидат в президенты Польши, которого поддерживает партия "Право и Солидарность", Кароль Навроцкий заявил, что хотел бы, как глава Польши быть за столом переговоров между США, Россией и Украиной от имени ЕС.

Министр призвал всех тщательно проверять источники информации и не передавать материалы из непроверенных источников.

По его словам, Центр анализа дезинформации NASK осуществляет мониторинг и сообщает о ложных сюжетах.

Помощь Украине и выборы

В начале апреля у главы МИД Польши Радослава Сикорского спросили, есть ли шанс, что после президентских выборов решение об отправке военных в Украину изменится. На это министр ответил отрицательно. Он объяснил это тем, что отправка войск может использовать российская пропаганда.

Россия постоянно пытается дестабилизировать общественное мнение с помощью информационных вбросов, фейков и тому подобное. О планах страны агрессора на 2025 год относительно дезинформации читайте в колонке офицера ВСУ и политолога Андрея Ткачука для РБК-Украина.

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