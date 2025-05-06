Десятки атак щохвилини: Польща звинуватила РФ у втручанні у вибори президента

Віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що його країна зіштовхнулась з безпрецедентною спробою втручання Росії у президентські вибори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, після того, як Польща взяла на себе роль логістичного хабу допомоги Україні - це зробило її ключовою мішенню для російських кібератак і кампаній дезінформації.
"Під час нинішніх президентських виборів у Польщі ми маємо справу з безпрецедентною спробою втручання у виборчий процес з боку Росії", - заявив Гавковський.
Він зауважив, що це відбувається "шляхом поширення дезінформації в поєднанні з гібридними атаками на критичну інфраструктуру Польщі з метою паралізувати нормальне функціонування держави".
Наразі відомо, що атаки спрямовані на водоканали, теплоелектроцентралі, об’єкти енергопостачання та органи державної адміністрації. Рівень російської кіберзагрози в Польщі більш ніж подвоївся порівняно з минулим роком.
"Сьогодні в Польщі щохвилини моєї промови реєструється понад десяток інцидентів, спрямованих проти критичної інфраструктури", - додав міністр.
На початку квітня міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського запитали, чи може змінитися позиція Варшави щодо відправлення військових в Україну після президентських виборів. Сікорський відповів негативно, зазначивши, що такий крок може бути використаний російською пропагандою.
Нещодавно стало відомо, що в англомовному сегменті польського інтернету поширюється дезінформація про президентські вибори, які призначені на 18 травня. Фейки пишуться нібито від імені CNN.
Також ми писали про те, що Росія постійно намагається дестабілізувати громадську думку за допомогою інформаційних вкидів, фейків тощо. Зокрема, про плани країни агресора на 2025 рік стосовно дезінформації читайте в колонці офіцера ЗСУ і політолога Андрія Ткачука для РБК-Україна.
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