Десятки атак щохвилини: Польща звинуватила РФ у втручанні у вибори президента

За його словами, після того, як Польща взяла на себе роль логістичного хабу допомоги Україні - це зробило її ключовою мішенню для російських кібератак і кампаній дезінформації.

"Під час нинішніх президентських виборів у Польщі ми маємо справу з безпрецедентною спробою втручання у виборчий процес з боку Росії", - заявив Гавковський.

Він зауважив, що це відбувається "шляхом поширення дезінформації в поєднанні з гібридними атаками на критичну інфраструктуру Польщі з метою паралізувати нормальне функціонування держави".

Наразі відомо, що атаки спрямовані на водоканали, теплоелектроцентралі, об’єкти енергопостачання та органи державної адміністрації. Рівень російської кіберзагрози в Польщі більш ніж подвоївся порівняно з минулим роком.

"Сьогодні в Польщі щохвилини моєї промови реєструється понад десяток інцидентів, спрямованих проти критичної інфраструктури", - додав міністр.