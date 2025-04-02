В Польше объяснили еще одну причину, почему не отправят войска в Украину
Польша не будет направлять войска в Украину, поскольку это может использовать российская пропаганда. Варшава не хочет давать Москве поводы.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.
Соответствующее заявление Сикорский сделал в эфире радио RMF FM.
У главы МИД спросили, есть ли шанс, что после президентских выборов в Польше решение об отправке военных в Украину изменится. На это Сикорский ответил: "Я так не думаю".
При этом министр как причину запрета на отправку контингента назвал российскую пропаганду.
"Российская пропаганда сейчас нас обвиняет в том, что мы хотим зайти в Украину и вместе с ними поделить (украинские территории, - ред.)... Это будет элементом мобилизации общества в самой России, и мы не хотим дать российской пропаганде этого аргумента", - пояснил Сикорский.
У него также спросили, повлияет ли отсутствие польских военных в Украине на польских предпринимателей в процессе восстановления Украины.
"Польша будет крупнейшим бенефициаром реконструкции Украины, из-за языковой близости и самой логистики мы будем логистическим центром этой реконструкции", - ответил он.
Напомним, что Польша участвует в "коалиции желающих" по Украине. Цель коалиции - собрать страны, которые готовы направить войска или оказать другую помощь для обеспечения мира в Украине.
Впрочем, в Польше неоднократно подчеркивали, что не будут направлять войска в Украину. Премьер Польши Дональд Туск объяснял это тем, что страна сосредотачивается на защите восточного фланга, границы с Россией и Беларусью.
Также недавно польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что считает лучшей гарантией безопасности для Украины сильную украинскую армию.
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