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В Польше объяснили еще одну причину, почему не отправят войска в Украину

Варшава, Среда 02 апреля 2025 15:10
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В Польше объяснили еще одну причину, почему не отправят войска в Украину Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша не будет направлять войска в Украину, поскольку это может использовать российская пропаганда. Варшава не хочет давать Москве поводы.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Соответствующее заявление Сикорский сделал в эфире радио RMF FM.

У главы МИД спросили, есть ли шанс, что после президентских выборов в Польше решение об отправке военных в Украину изменится. На это Сикорский ответил: "Я так не думаю".

При этом министр как причину запрета на отправку контингента назвал российскую пропаганду.

"Российская пропаганда сейчас нас обвиняет в том, что мы хотим зайти в Украину и вместе с ними поделить (украинские территории, - ред.)... Это будет элементом мобилизации общества в самой России, и мы не хотим дать российской пропаганде этого аргумента", - пояснил Сикорский.

У него также спросили, повлияет ли отсутствие польских военных в Украине на польских предпринимателей в процессе восстановления Украины.

"Польша будет крупнейшим бенефициаром реконструкции Украины, из-за языковой близости и самой логистики мы будем логистическим центром этой реконструкции", - ответил он.

Напомним, что Польша участвует в "коалиции желающих" по Украине. Цель коалиции - собрать страны, которые готовы направить войска или оказать другую помощь для обеспечения мира в Украине.

Впрочем, в Польше неоднократно подчеркивали, что не будут направлять войска в Украину. Премьер Польши Дональд Туск объяснял это тем, что страна сосредотачивается на защите восточного фланга, границы с Россией и Беларусью.

Также недавно польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что считает лучшей гарантией безопасности для Украины сильную украинскую армию.

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