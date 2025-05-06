Десятки атак каждую минуту: Польша обвинила РФ во вмешательстве в выборы президента
Вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что его страна столкнулась с беспрецедентной попыткой вмешательства России в президентские выборы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, после того, как Польша взяла на себя роль логистического хаба помощи Украине - это сделало ее ключевой мишенью для российских кибератак и кампаний дезинформации.
"Во время нынешних президентских выборов в Польше мы имеем дело с беспрецедентной попыткой вмешательства в избирательный процесс со стороны России", - заявил Гавковский.
Он отметил, что это происходит "путем распространения дезинформации в сочетании с гибридными атаками на критическую инфраструктуру Польши с целью парализовать нормальное функционирование государства".
Известно, что атаки направлены на водоканалы, теплоэлектроцентрали, объекты энергоснабжения и органы государственной администрации. Уровень российской киберугрозы в Польше более чем удвоился по сравнению с прошлым годом.
"Сегодня в Польше каждую минуту моей речи регистрируется более десятка инцидентов, направленных против критической инфраструктуры", - добавил министр.
Помощь Украине и выборы
В начале апреля министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского спросили, может ли измениться позиция Варшавы относительно отправки военных в Украину после президентских выборов. Сикорский ответил отрицательно, отметив, что такой шаг может быть использован российской пропагандой.
Недавно стало известно, что в англоязычном сегменте польского интернета распространяется дезинформация о президентских выборах, которые назначены на 18 мая. Фейки пишутся якобы от имени CNN.
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