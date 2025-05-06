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Десятки атак каждую минуту: Польша обвинила РФ во вмешательстве в выборы президента

Вторник 06 мая 2025 14:09
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Десятки атак каждую минуту: Польша обвинила РФ во вмешательстве в выборы президента Фото: Кшиштоф Гавковский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что его страна столкнулась с беспрецедентной попыткой вмешательства России в президентские выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, после того, как Польша взяла на себя роль логистического хаба помощи Украине - это сделало ее ключевой мишенью для российских кибератак и кампаний дезинформации.

"Во время нынешних президентских выборов в Польше мы имеем дело с беспрецедентной попыткой вмешательства в избирательный процесс со стороны России", - заявил Гавковский.

Он отметил, что это происходит "путем распространения дезинформации в сочетании с гибридными атаками на критическую инфраструктуру Польши с целью парализовать нормальное функционирование государства".

Известно, что атаки направлены на водоканалы, теплоэлектроцентрали, объекты энергоснабжения и органы государственной администрации. Уровень российской киберугрозы в Польше более чем удвоился по сравнению с прошлым годом.

"Сегодня в Польше каждую минуту моей речи регистрируется более десятка инцидентов, направленных против критической инфраструктуры", - добавил министр.

Помощь Украине и выборы

В начале апреля министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского спросили, может ли измениться позиция Варшавы относительно отправки военных в Украину после президентских выборов. Сикорский ответил отрицательно, отметив, что такой шаг может быть использован российской пропагандой.

Недавно стало известно, что в англоязычном сегменте польского интернета распространяется дезинформация о президентских выборах, которые назначены на 18 мая. Фейки пишутся якобы от имени CNN.

Также мы писали о том, что Россия постоянно пытается дестабилизировать общественное мнение с помощью информационных вбросов, фейков и тому подобное. В частности, о планах страны агрессора на 2025 год относительно дезинформации читайте в колонке офицера ВСУ и политолога Андрея Ткачука для РБК-Украина.

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