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Жовтий, помаранчевий або червоний: як будуть визначати рівень небезпеки в областях

Україна, П'ятниця 24 липня 2020 21:52
Жовтий, помаранчевий або червоний: як будуть визначати рівень небезпеки в областях
Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Найвищі рівні небезпеки встановлюються на території значного поширення коронавірусу

Найвищі рівні епідемічної небезпеки в Україні будуть встановлюватися на території регіонів, де відбувається значне поширення COVID-19. Існує кілька ознак, за яких область будуть вважати такою територією.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 641 "Про встановлення карантину…".

Регіоном зі значним поширенням коронавірусу вважається такий, де наявна хоча б одна з наступних ознак:

  • завантаженість ліжок у лікарнях, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, становить більш як 50%;
  • середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить більш як 11%, обраховується за формулою;
  • показник динаміки зростання випадків інфікування становить більш як 10%, обраховується за формулою.

Наголошується, що показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації понад 8 випадків на 100 тисяч населення сумарно за останні 7 днів.

Якщо регіон відноситься до регіону із значним поширенням COVID-19, у ньому встановлюється "жовтий" (завантаженість понад 50%) та "червоний" (завантаженість понад 75%) рівні небезпеки.

Нагадаємо, з 1 серпня адаптивний карантин в Україні буде працювати по-новому, деталі розповіли у МОЗ.

Раніше повідомлялося, що адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 серпня, однак в уряді вирішили його удосконалити.

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