Жовтий, помаранчевий або червоний: як будуть визначати рівень небезпеки в областях

Найвищі рівні небезпеки встановлюються на території значного поширення коронавірусу
Найвищі рівні епідемічної небезпеки в Україні будуть встановлюватися на території регіонів, де відбувається значне поширення COVID-19. Існує кілька ознак, за яких область будуть вважати такою територією.
Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 641 "Про встановлення карантину…".
Регіоном зі значним поширенням коронавірусу вважається такий, де наявна хоча б одна з наступних ознак:
Наголошується, що показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації понад 8 випадків на 100 тисяч населення сумарно за останні 7 днів.
Якщо регіон відноситься до регіону із значним поширенням COVID-19, у ньому встановлюється "жовтий" (завантаженість понад 50%) та "червоний" (завантаженість понад 75%) рівні небезпеки.
Нагадаємо, з 1 серпня адаптивний карантин в Україні буде працювати по-новому, деталі розповіли у МОЗ.
Раніше повідомлялося, що адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 серпня, однак в уряді вирішили його удосконалити.