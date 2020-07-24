Жовтий, помаранчевий або червоний: як будуть визначати рівень небезпеки в областях

Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)

Найвищі рівні небезпеки встановлюються на території значного поширення коронавірусу

Найвищі рівні епідемічної небезпеки в Україні будуть встановлюватися на території регіонів, де відбувається значне поширення COVID-19. Існує кілька ознак, за яких область будуть вважати такою територією.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 641 "Про встановлення карантину…".

Регіоном зі значним поширенням коронавірусу вважається такий, де наявна хоча б одна з наступних ознак:

завантаженість ліжок у лікарнях, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, становить більш як 50%;

середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить більш як 11%, обраховується за формулою;

показник динаміки зростання випадків інфікування становить більш як 10%, обраховується за формулою.

Наголошується, що показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації понад 8 випадків на 100 тисяч населення сумарно за останні 7 днів.

Якщо регіон відноситься до регіону із значним поширенням COVID-19, у ньому встановлюється "жовтий" (завантаженість понад 50%) та "червоний" (завантаженість понад 75%) рівні небезпеки.

Нагадаємо, з 1 серпня адаптивний карантин в Україні буде працювати по-новому, деталі розповіли у МОЗ.

Раніше повідомлялося, що адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 серпня, однак в уряді вирішили його удосконалити.