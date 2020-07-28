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В Україні 9 областей не готові послабити карантин, - МОЗ

Україна, Вівторок 28 липня 2020 15:00
В Україні 9 областей не готові послабити карантин, - МОЗ
Фото: карантин в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Вчора в списку також значилися 9 регіонів

Станом на 28 липня в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей. При цьому в Тернопільській зафіксований найвищий відсоток динаміки захворюваності коронавірусів - 85,31%.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

В Україні 9 областей не готові послабити карантин, - МОЗ

За даними Міністерства охорони здоров'я, не готові пом'якшувати обмеження:

  • Вінницька область (динаміка 45,49%);
  • Волинська область (динаміка 30,78% і виявлення 21,07%);
  • Івано-Франківська область (виявлення 13,40% і динаміка 13,48%);
  • Житомирська область (динаміка 61,81%);
  • Закарпатська область (завантаженість ліжок 66,32%);
  • Львівська область (виявлення 11,41%);
  • Рівненська область (виявлення 13,17% і динаміка 21,04%);
  • Тернопільська область (виявлення 12,20% і динаміка 85,31%);
  • Чернівецька область (виявлення 11,89% і динаміка 42,70%).

Відзначимо, в понеділок МОЗ опублікувало відомості, з яких випливало, що до ослаблення карантину не готові шість областей в Україні. Однак пізніше відомство послалося на технічну помилку і оновило дані. Не готових до ослаблення карантину регіонів знову стало дев'ять.

Нагадаємо, на 28 липня в Україні зафіксовано зростання нових випадків COVID-19, за минулу добу заразилися 919 осіб; найбільше заражених виявили у Львівській області, Києві та Івано-Франківської області.

Як писало РБК-Україна, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу у світі посилюється.

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