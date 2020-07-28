В Україні 9 областей не готові послабити карантин, - МОЗ

Фото: карантин в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)

Вчора в списку також значилися 9 регіонів

Станом на 28 липня в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей. При цьому в Тернопільській зафіксований найвищий відсоток динаміки захворюваності коронавірусів - 85,31%.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

За даними Міністерства охорони здоров'я, не готові пом'якшувати обмеження:

Вінницька область (динаміка 45,49%);

Волинська область (динаміка 30,78% і виявлення 21,07%);

Івано-Франківська область (виявлення 13,40% і динаміка 13,48%);

Житомирська область (динаміка 61,81%);

Закарпатська область (завантаженість ліжок 66,32%);

Львівська область (виявлення 11,41%);

Рівненська область (виявлення 13,17% і динаміка 21,04%);

Тернопільська область (виявлення 12,20% і динаміка 85,31%);

Чернівецька область (виявлення 11,89% і динаміка 42,70%).

Відзначимо, в понеділок МОЗ опублікувало відомості, з яких випливало, що до ослаблення карантину не готові шість областей в Україні. Однак пізніше відомство послалося на технічну помилку і оновило дані. Не готових до ослаблення карантину регіонів знову стало дев'ять.

Нагадаємо, на 28 липня в Україні зафіксовано зростання нових випадків COVID-19, за минулу добу заразилися 919 осіб; найбільше заражених виявили у Львівській області, Києві та Івано-Франківської області.

Як писало РБК-Україна, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу у світі посилюється.