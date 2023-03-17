Десять дней истекли, но есть нюанс. В Днепре и области сдали 1500 единиц оружия

Десять дней, которые отвадились для сдачи оружия, выданного 24 февраля 2022 года жителями Днепра и области, истекли. На руках все же остается полсотни единиц, у обладателей есть еще 10 дней для возращения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"10 дней на добровольную сдачу огнестрельного оружия гражданскими лицами, которым оно выдавалось в первые дни полномасштабного вторжения, прошли. Вчера. Я корректно дождался предоставленного гражданам срока", - отметил он.

Глава региона привел следующие цифры:

2 тысячи единиц стрелкового оружия на территории г. Днепр - было выдано;

1,5 тысячи единиц на сегодняшний день - сдано;

500 единиц оружия – остается у гражданского населения.

Лысак добавил, что все лица, у которых находится оружие и лица, выдававшие оружие, установлены.

"Даю последний срок - еще 10 дней на добровольную сдачу стрелкового оружия. Дальше только ответственность. Согласно действующему законодательству. Оружие в незаконном обращении не допустимо!" - констатировал Лысак.

Как сообщалось, в Днепропетровской области гражданских призвали вернуть огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Жители региона должны были сделать это в течение 10 дней.

Напомним, в прошлом году весной Верховная рада приняла закон, позволивший выдавать огнестрельное оружие гражданским для отражения вторжения РФ.