Десять дней истекли, но есть нюанс. В Днепре и области сдали 1500 единиц оружия
Десять дней, которые отвадились для сдачи оружия, выданного 24 февраля 2022 года жителями Днепра и области, истекли. На руках все же остается полсотни единиц, у обладателей есть еще 10 дней для возращения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"10 дней на добровольную сдачу огнестрельного оружия гражданскими лицами, которым оно выдавалось в первые дни полномасштабного вторжения, прошли. Вчера. Я корректно дождался предоставленного гражданам срока", - отметил он.
Глава региона привел следующие цифры:
- 2 тысячи единиц стрелкового оружия на территории г. Днепр - было выдано;
- 1,5 тысячи единиц на сегодняшний день - сдано;
- 500 единиц оружия – остается у гражданского населения.
Лысак добавил, что все лица, у которых находится оружие и лица, выдававшие оружие, установлены.
"Даю последний срок - еще 10 дней на добровольную сдачу стрелкового оружия. Дальше только ответственность. Согласно действующему законодательству. Оружие в незаконном обращении не допустимо!" - констатировал Лысак.
Как сообщалось, в Днепропетровской области гражданских призвали вернуть огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Жители региона должны были сделать это в течение 10 дней.
Напомним, в прошлом году весной Верховная рада приняла закон, позволивший выдавать огнестрельное оружие гражданским для отражения вторжения РФ.
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