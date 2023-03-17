Десять днів минули, але є нюанс. У Дніпрі та області здали 1500 одиниць зброї

Десять днів, які відвадилися для здачі зброї, виданої 24 лютого 2022 року мешканцями Дніпра та області, минули. На руках все ж таки залишається півсотні одиниць, власники мають ще 10 днів для повернення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"10 днів на добровільну здачу вогнепальної зброї цивільними особами, яким вона видавалася в перші дні повномасштабного вторгнення, минули. Вчора. Я коректно дочекався наданого громадянам терміну", - зазначив він.

Очільник регіону навів наступні цифри:

2 тисячі одиниць стрілецької зброї на території м. Дніпро – було видано;

1,5 тисячі одиниць на сьогодні - здано;

500 одиниць зброї - залишається у цивільного населення.

Лисак додав, що всі особи, у яких перебуває зброя та особи, які видавали зброю, встановлені.

"Даю останній термін - ще 10 днів на добровільну здачу стрілецької зброї. Далі тільки відповідальність. Відповідно до чинного законодавства. Зброї в незаконному обігу не допустимо!" - констатував Лисак.

Як повідомлялося, у Дніпропетровській області цивільних закликали повернути вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. Мешканці регіону мали зробити це протягом 10 днів.

Нагадаємо, минулого року на весні Верховна рада прийняла закон, який дозволив видавати вогнепальну зброю цивільним для відбиття вторгнення РФ.