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Срок - 10 дней. В Днепропетровской области гражданские должны вернуть огнестрельное оружие

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Днепропетровская область, Понедельник 06 марта 2023 14:02
Срок - 10 дней. В Днепропетровской области гражданские должны вернуть огнестрельное оружие Фото: в Днепропетровской области гражданские должны вернуть огнестрельное оружие в течение 10 дней (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Днепропетровской области гражданских призвали вернуть огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Жители региона должны сделать это в течение 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Такие сроки глава области озвучил сегодня на традиционном совещании со стражами порядка относительно ситуации в регионе.

"Дело в том, что в начале полномасштабного вторжения гражданским гражданам предоставили оружие для защиты их семей и домов. Когда ситуация в регионе стабилизировалась, часть людей вернула оружие. Остальные же оставили "на руках". Списки этих граждан нам известны, обнародовать их мы пока не будем, но еще раз подчеркиваю, у них есть 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возвращение оружия в установленном порядке", - заявил Лысак.

Напомним, в прошлом году весной Верховная рада приняла закон, позволивший выдавать огнестрельное оружие гражданским для отражения вторжения РФ.

Добавим, министр обороны Алексей Резников выступил за то, чтобы после войны население Украины имело официально зарегистрированное огнестрельное оружие и могло умело им пользоваться, чтобы враг знал, что его ждет в случае агрессии.

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