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"Десна" взяла 22 футболіста на матч Ліги Європи з "Вольфсбургом"

Автор: Вера Олейник

Вже без Філіппова в складі

Чернігівська "Десна" оголосила склад, який відправляється на матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга". Головний тренер команди Олександр Рябоконь взяв на гру 22 футболістів.

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Про це повідомляється у Facebook "сіверян".

Воротарі: Паст, Литовка
Захисники: Полегенько, Тамм, Єрмаков, Гітченко, Мостовий, Конопля, Імереков, Западня
Півзахисники: Огиря, Домбровський, Калитвинцев, Картушов, Белич, Тотовіцкій, Гуцуляк, Старенький
Форварди: Хльобас, Будковський, Дегтярьов, Шевцов

Чернігівці стартують в єврокубках завтра, 24 вересня. Початок - о 21:15 за київським часом. На цій стадії переможець визначається в одному матчі.

В цей же день інший український клуб "Колос" (Ковалівка) зустрінеться з хорватською "Рієкою" о 21:45 за київським часом. Клуб з Київської області в дебютному для себе матчі в єврокубках на виїзді переміг грецький "Аріс" - 2:1.

Нагадаємо, напередодні "Десна" продала свого ключового форварда Олександра Філіппова в бельгійський "Сент-Трюйден".

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