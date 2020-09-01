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"Десна" і "Колос" дізналися своїх суперників у відборі Ліги Європи

Вівторок 01 вересня 2020 14:47
"Десна" і "Колос" дізналися своїх суперників у відборі Ліги Європи
Фото: гравці "Десни" (facebook.com/desnafc)
Автор: Вера Олейник

Всі матчі третього кваліфікаційного раунду пройдуть 24 вересня

За результатами жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи українські футбольні клуби "Десна" і "Колос" дізналися своїх суперників. На цьому етапі Україну точно представлять чернігівці, а ковалівському клубові ще треба здолати грецький "Аріс".

Пряма трансляція жеребкування була доступна на сайті УЄФА.

Суперником "Десни" стане переможець пари "Кукесі" (Албанія) - "Вольфсбург" (Німеччина), з яким чернігівський клуб зіграє на виїзді. Для "Колосу" матч третього раунду кваліфікації також може буде виїзним, де команда Руслана Костишина має зіграти з хорватською "Рієкою".

На цій стадії переможець визначатиметься за підсумками одного матчу. Всі ігри відбудуться 24 вересня.

Україну у Лізі Європи у цьому сезоні також представлятиме луганська "Зоря", яка виступить на груповому етапі. Перший матч заплановано на 22 жовтня.

Нагадаємо, раніше свого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів дізналося "Динамо". Кияни проведуть перший під керівництвом Мірчі Луческу матч в єврокубках проти голландського АЗ.

"Шахтар" у ранзі чемпіона України має пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів.

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