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"Десна" взяла 22 футболиста на матч Лиги Европы с "Вольфсбургом"

Автор: Вера Олейник

Уже без Филиппова в составе

Черниговская "Десна" объявила состав, который отправляется на матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Главный тренер команды Александр Рябоконь взял на игру 22 футболиста.

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Об этом сообщается в Facebook "северян".

Вратари: Паст, Литовка
Защитники: Полегенько, Тамм, Ермаков, Гитченко, Мостовой, Конопля, Имереков, Западня
Полузащитники: Огиря, Домбровский, Калитвинцев, Картушов, Белыч, Тотовицкий, Гуцуляк, Старенький
Форварды: Хлебас, Будковский, Дегтярев, Шевцов

Черниговцы стартуют в еврокубках завтра, 24 сентября. Начало - в 21:15 по киевскому времени. На этой стадии победитель определяется в одном матче.

В этот же день другой украинский клуб "Колос" (Ковалевка) встретится с хорватской "Риекой" в 21:45 по киевскому времени. Клуб из Киевской области в дебютном для себя матче в еврокубках на выезде победил греческий "Арис" - 2:1.

Напомним, накануне "Десна" продала своего ключевого форварда Александра Филиппова в бельгийский "Сент-Трюйден".

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