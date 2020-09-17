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"Колос" здобув перемогу у своєму дебютному матчі в Лізі Європи

Салоніки, Четвер 17 вересня 2020 22:55
"Колос" здобув перемогу у своєму дебютному матчі в Лізі Європи
Фото: "Аріс" - "Колос" (koloskovalivka.com)
Автор: Вера Олейник

Команда Руслана Костишина вийшла в наступний раунд

Ковалівський "Колос" в гостях обіграв грецький "Аріс" у другому раунді кваліфікації Ліги Європи. Для клубу з Київської області це був дебютний матч в єврокубках.

Перший гол за українську команду на міжнародній арені на 47 хвилині забив Євген Новак. Суперник на 55 хвилині зрівняв рахунок зусиллями ексгравця "Дніпра" Бруну Гами. Остаточний результат гри встановив Денис Антюх на 63 хвилині.

Це був дебютний матч для ексфорварда збірної України Євгена Селезньова. Нападник вийшов на 64 хвилині замість Володимира Лисенка.

У наступному раунді кваліфікації Ліги Європи "Колос" зіграє з хорватською "Рієкою". Матч пройде на виїзді 24 вересня.

У кваліфікації єврокубків цього сезону доля путівок до наступного етапу окрім останнього вирішується за підсумками одного матчу.

Крім ковалівцев, в цьому сезоні Україна в Лізі Європи представлятимуть ще два клуби - "Зоря" і "Десна". Луганська команда стартує в груповому раунді, а чернігівці почнуть боротьбу з третього кваліфікаційного раунду.

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Новини України Спорт Ліга ЄвропиГреціяквалификацияКолос
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