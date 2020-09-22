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"Десна" продала ключового бомбардира в бельгійський клуб

Сент-Труйден, Вівторок 22 вересня 2020 12:21
"Десна" продала ключового бомбардира в бельгійський клуб
Фото: Олександр Філіппов (stvv.com)
Автор: Вера Олейник

За повідомленнями преси, контракт українця розрахований на три роки

"Сент-Труйден" оголосив про підписання ключового форварда чернігівської "Десни" Олександра Філіппова. Для українця це буде перший досвід виступів за кордоном.

Про це повідомляється на сайті бельгійського клубу.

При цьому деталі угоди не розголошуються. За інформацією ЗМІ, контракт укладений на три роки. Повідомлялося, що "Десна" хотіла отримати за гравця 1,5 млн євро, в той час, як "Сент-Труйден" пропонував 1 млн євро.

27-річний центральний нападник виступав за "Десну" з 2016 року. Він провів за чернігівський клуб 126 матчів, в яких забив 47 голів. У минулому чемпіонаті України Філіппов відзначився 16 м'ячами і в гонці бомбардирів поступився тільки нападаючому донецького "Шахтаря" Мораесу.

У поточному сезоні УПЛ "Десна" після трьох турів йде без поразок, здобувши одну перемогу і дві нічиї. Команда посідає шосте місце в турнірній таблиці.

У четвер, 24 вересня, чернігівці стартують в єврокубках, де в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи на виїзді зіграють з німецьким "Вольфсбургом". В цей же день інший український клуб "Колос" (Ковалівка) зустрітися з хорватською "Рієкою".

Нагадаємо, напередодні "Колос" в дебютному для себе матчі в єврокубках на виїзді переміг грецький "Аріс" - 2:1.

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