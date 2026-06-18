Дешевле ракет: Пентагон испытал автономный лазер Archimedes против дронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании .

Лазер против боевых беспилотников

Испытания прошли на военной базе Кемп-Аттербери в Индиане в рамках масштабной программы Пентагона по оценке передовых оборонных технологий.

Лазерная установка Archimedes прошла испытания в условиях, максимально приближенных к реальным. Ее целями впервые стали не просто коммерческие копировальные аппараты, а специализированные военные беспилотные системы.

В ходе учений комплекс успешно обнаружил и нейтрализовал:

более 20 квадрокоптеров;

5 беспилотников авиационного типа, предоставленных армией США.

Устройство продемонстрировало способность полностью в автономном режиме обнаруживать, идентифицировать, сопровождать и уничтожать воздушные угрозы, вообще не задействуя классические ракетные системы перехвата.

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Технические возможности и классификация целей

Комплекс Archimedes разработан специально для перехвата беспилотных авиационных систем 1-й и 2-й групп. Сюда входят как малые дроны-разведчики, так и крупные БПЛА весом до 599 килограммов, способные развивать скорость до 463 километров в час.

Сочетание мощного лазерного излучателя с сверхчувствительными оптическими и радиолокационными датчиками позволяет системе уверенно выводить из строя электронику или элементы конструкции беспилотников на расстоянии более 1000 метров.

При этом установка может вести практически непрерывный огонь по большому количеству целей подряд.

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Ключевое преимущество

На фоне массового использования дешевых дронов-камикадзе в современных войнах традиционные средства ПВО становятся слишком затратными. Ракетные перехватчики имеют высокую стоимость и ограниченный боезапас в кассетах.

Вместо этого Archimedes предлагает кардинально иной подход. Стоимость одного лазерного "выстрела" ничтожно мала, поскольку оружие использует электроэнергию.

Кроме того, разработчикам удалось создать установку в компактном форм-факторе с низкими требованиями к весу и энергопотреблению. Это позволяет легко и быстро развертывать её для защиты передовых позиций, военных баз или объектов критической инфраструктуры от атак вражеских роев.