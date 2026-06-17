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SkyFall презентовала перехватчик "шахедов" P1-SUN Long со встроенным ИИ: фото и характеристики

17:27 17.06.2026 Ср
3 мин
Новейшая разработка украинских инженеров самостоятельно обнаруживает угрозы в воздухе быстрее, чем даже опытные операторы
aimg Ольга Завада
SkyFall презентовала перехватчик "шахедов" P1-SUN Long со встроенным ИИ: фото и характеристики P1-SUN Long со встроенным ИИ (фото: SkyFall)
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Украинская технологическо-оборонная компания SkyFall представила P1-SUN Long - новую версию дрона-перехватчика со встроенным ИИ-модулем автономного обнаружения и поражения целей. Презентация состоялась на крупнейшей в мире выставке вооружений, безопасности и обороны Eurosatory 2026 в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Что известно о P1-SUN Long

Модификация P1-SUN Long стала важным шагом на пути к развертыванию полностью автономного комплекса перехвата воздушных целей типа «шахед» от SkyFall.

Технологической основой P1-SUN Long является новая система терминального наведения на базе искусственного интеллекта, разработанная R&D-командой SkyFall. Она позволяет перехватчику обнаруживать и захватывать вражеские цели быстрее, чем человеческий глаз.

В зависимости от типа оптики система фиксирует цель на расстоянии до километра. ИИ-модуль берет на себя самую сложную часть работы - обнаружение, сопровождение и удержание цели - позволяя оператору действовать быстрее и точнее даже в сложных боевых условиях.

В отличие от большинства аналогичных решений, ИИ-модуль P1-SUN Long работает на стандартном процессоре (CPU) и не требует дорогостоящих и дефицитных видеокарт (GPU). Это позволит сохранить стабильность производства даже в условиях глобальной ИИ-лихорадки и мирового дефицита специализированного оборудования.

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SkyFall также внедрила систему удаленного обновления программного обеспечения P1-SUN Long, которая позволяет совершенствовать алгоритмы нейросети удаленно, непосредственно на поле боя - без возврата дронов на производство.

SkyFall презентовала перехватчик &quot;шахедов&quot; P1-SUN Long со встроенным ИИ: фото и характеристикиХарактеристики P1-SUN Long (инфографика: SkyFall)

Основой эффективности ИИ-алгоритмов является качество обучающих наборов данных. SkyFall использует для обучения своей системы искусственного интеллекта тысячи часов реальных полётов и симуляций. Также собственный носитель, имитирующий тепловой след "шахеда", и данные, полученные в сотрудничестве с партнерами.

"P1-SUN Long прошел боевую проверку, уже применяется на фронте и имеет на своем счету десятки подтвержденных поражений "шахедов". Интеграция ИИ позволила сделать его быстрее, точнее и доступнее для массового применения. Мы создаем технологии, чтобы масштабировать эффективное перехват воздушных угроз", - говорят в SkyFall.

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P1-SUN Long также интегрирован с системой удаленного управления SkyFall, что позволяет управлять перехватчиком из любой точки мира при наличии стабильного интернет-соединения. Такой подход открывает новые возможности для масштабирования систем противодействия воздушным угрозам.

P1-SUN Long со встроенным ИИ (фото: SkyFall)

Отметим, что SkyFall является лидером в разработке систем автоматического наведения на наземные цели. Интеграция ИИ-модуля для перехвата воздушных угроз является логическим продолжением этих компетенций и частью стратегического направления компании по созданию автономных беспилотных систем (роев) нового поколения.

Конечной целью является формирование единой экосистемы, в которой все типы дронов SkyFall смогут самостоятельно обнаруживать, идентифицировать и поражать цели.

Накопленные за годы работы видеоданные и телеметрия используются для непрерывного совершенствования алгоритмов распознавания, навигации и наведения, повышая эффективность всей системы с каждой новой миссией.

Что нужно знать о SkyFall

SkyFall - украинская технологическо-оборонная компания. Разработчик и производитель легендарных дронов "Вампир" - бомбардировщиков, которые враг прозвал "Баба Яга" и которые стали основой беспилотных сил украинской армии, FPV-дронов Shrike, перехватчиков "шахедов" P1-SUN, систем связи и компонентов - высокотехнологичных инженерных решений, эффективно работающих на фронте.

С помощью дронов SkyFall украинские защитники уже уничтожили живую силу врага и технику на десятки миллиардов долларов.

А недавно SkyFall и Airbus Defence and Space объявили о стратегическом партнерстве, подписав Меморандум о взаимопонимании в ходе крупнейшей европейской аэрокосмической выставки ILA Berlin Air Show.

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