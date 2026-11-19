Ветераны и ветеранки могут получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны без посещения учреждений. Услуга стала доступна в приложении "Дія".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дії.

Раньше заказать документ можно было только в автономном режиме. Впоследствии услугу запустили на портале "Дія", а теперь получить выписку можно непосредственно со смартфона.

Документ поможет подтвердить статус ветерана, оформить льготы и выплаты, а также воспользоваться государственными услугами. После успешной обработки запроса пользователь получит PDF-файл с выпиской, которая будет содержать QR-код для проверки подлинности.

Как заказать выписку в "Дії"

Чтобы получить документ, нужно:

открыть приложение "Дія";

перейти в раздел "Сервисы" и выбрать "Ветеран Pro";

нажать "Выписка из Реестра ветеранов";

проверить информацию на экране и дать согласие на обработку персональных данных;

нажать "Заказать".

После этого система сформирует запрос. Если его обработают успешно, выписка поступит в формате PDF. Документ можно скачать и сохранить на смартфоне.

Как проверить подлинность документа

Выписка содержит QR-код. Чтобы проверить ее подлинность, нужно отсканировать код камерой смартфона. После этого откроется страница с актуальными данными из Единого государственного реестра ветеранов войны.

В то же время выписку для детей ветеранов и ветеранок, в том числе до 23 лет, или их законных представителей можно получить в ЦНАП. Такой документ требуется для оформления государственной целевой поддержки на получение образования.