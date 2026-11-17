В Украине готовят запуск центров семейного восстановления для ветеранов и их близких. Минветеранов уже тестирует три модели психологической и психосоциальной помощи в трех областях, а открытие центров по всей стране планируется в 2027-м.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минветеранов в Facebook .

Помощь для всей семьи

Возвращение военных к гражданской жизни влияет не только на них самих, но и на близких. Семьям приходится адаптироваться к переменам, восстанавливать отношения и преодолевать последствия пережитого стресса.

Чтобы помочь им пройти этот период, Минветеранов запустил предпилотный проект психологической и психосоциальной поддержки. Его главная особенность - работа не только с ветераном или ветеранкой, но и со всей семьей.

Программы должны помочь укрепить семейные и социальные связи, а также предотвратить вторую травматизацию близких, в частности детей, которые могут остро реагировать на эмоциональное состояние родителей.

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Три модели обновления

В настоящее время специалисты тестируют три подхода к семейной реабилитации в разных регионах Украины.

В Винницкой области программу реализуют в лечебно-реабилитационном центре "Наш дом" в селе Новые Обыходы. К концу 2026 года семидневный курс должны пройти 12 семей из разных громад области.

Психологи будут работать с ветеранами, их партнерами и супругами вместе. Помимо психологической поддержки и оздоровительных процедур семьи смогут получить консультации по оформлению статусов, льгот, жилищных и земельных вопросов, ветеранского спорта и открытия собственного дела.

В Ивано-Франковской области в санатории "Карпаты" в Яремчанской громаде с октября по декабрь 2026 года продолжается программа "Сила двух". Она рассчитана примерно на 30 ветеранских супругов.

Участникам будут помогать преодолевать усталость и восстанавливать взаимное доверие. Программа предусматривает практику осознанности, работу с травмотерапевтами, телесную терапию, а также кинотерапию, сказкотерапию и занятия с гипсом и камнем. Проект поддерживают благотворительный фонд "Nova Ukraine" и общественная организация "Марлог-Кадуцей".

В Ровенской области до конца года принимать ветеранские пары готовится областной клинический госпиталь. На первом этапе программа была рассчитана на пять супругов, а продолжительность пребывания составит от восьми до 14 дней.

План восстановления для каждой семьи будет адаптирован индивидуально. Участники смогут посещать индивидуальную, парную и групповую терапию, заниматься арттерапией и иппотерапией. При необходимости ветераны также смогут пройти медицинское обследование.

После завершения программы семьи должны получить план дальнейшей поддержки и саморегуляции.

Когда откроют центры

Предпилотный проект должен определить, как организовать работу будущих центров. Специалисты оценивают критерии отбора семей, требования к помещениям, расходы по программам и потребность в подготовке специалистов.

На основе этих наработок Минветеранов планирует в 2027 году запустить экспериментальный проект Центров семейного восстановления и постепенно распространить модель на всю страну.