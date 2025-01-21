Десантники ВСУ рассказали, как взяли в плен военного КНДР (видео)

Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказали подробности, как взяли в плен в Курской области солдата КНДР. Северокорейский военный был ранен, и пытался покончить с собой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Не секрет, что военнослужащие из Северной Кореи не сдаются в плен, они готовы покончить с собой, лишь бы только не попасть к украинским воинам. Однако Полесским десантникам удалось захватить такого боевика", - говорится в публикации.

Как рассказали бойцы "девяностопятки", во время одного из боев в Курской области в штурмовых действиях участвовали северокорейские военнослужащие. Но украинские защитники с помощью дронов заставили вражеское наступление захлебнуться.

На определенной локации потом был обнаружен солдат противника, который был ранен, в российской военной экипировке, но в бронежилете другого размера. Он сам махал воинам 95-й оДШБр, скорее всего думая, что это солдаты РФ.

Военному КНДР дали колбасу, и когда вели к бронемашине для дальнейшей транспортировки, он изо всех сил бросился на столб, пытаясь себя убить. Но обошлось все нормально, уже в плену северокорейцу дали посмотреть мультики, и потом передали сотрудникам СБУ для допроса.

Полесские десантники отметили, что солдаты КНДР берут на Курском направлении количеством. Им, скорее всего, дали приказ не сдаваться в плен, чтобы попытаться скрыть доказательства своего участия в войне.

Бойцы 95 оДШБр ВСУ добавили, что несмотря на обычную практику российских оккупантов оставлять своих солдат на поле боя (как раненых, так и тела погибших), военные КНДР пытаются своих соотечественников забирать.

Взятие в плен военных КНДР

11 января стало известно о том, что украинские защитники взяли в плен двух военных Северной Кореи в Курской области. Солдат КНДР, среди прочего, рассказали о значительных потерях среди военных своего контингента.

Ранее президент Владимир Зеленский опубликовал видео с допросами пленного. Тогда солдат КНДР рассказал что после ранения почти неделю сам был на поле боя где его впоследствии спасли украинские военные.

Также Зеленский предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну забрать пленных северокорейских солдат, однако с определенным условием.

Недавно пленный северокорейский военный рассказал, что солдаты КНДР были доставлены на территорию РФ на пароме, а затем поездом. Они находились в полной информационной изоляции.