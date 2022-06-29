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Десантники за допомогою американської артилерії знищили ворожі гаубиці "Акація" (відео)

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Україна, Середа 29 червня 2022 14:49
Десантники за допомогою американської артилерії знищили ворожі гаубиці "Акація" (відео) Фото: ЗСУ показали, як використовують гаубиці M777 (facebook_com_MinistryofDefence_UA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники показали, як використовують отриману від партнерів артилерію. Десантники знищили ворожу батарею самохідних гаубиць 2С3 "Акація".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Артилеристи 81 бригади ДШВ та Сухопутних військ атакували окупантів американськими 155-мм гаубицями M777. Таким чином захисники ліквідували цілу батарею російських "Акацій".

Варто зазначити, що M777 - це найлегша причіпна гаубиця калібром 155 мм. Залежно від типу снаряда має дальність стрільби від 24 до 40 км. На озброєнні США знаходиться з 2005 року.

Нагадаємо, що Україна отримала гаубиці M777 від Канади та США.

Раніше ми розповідали, яка західна артилерія вже надійшла до України.

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