ru ua
Нд, 24 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Канада передала Україні нові гаубиці

Новость на русском →
Оттава, Субота 23 квітня 2022 01:12
Канада передала Україні нові гаубиці Гаубиці типу M777 (Фото: natoassociation.ca
Автор: Константин Широкун

Канада відправила в Україну гаубиці типу M777, снаряди до них, а також бронебійні снаряди для протитанкових рушниць Carl Gustaf. За інформацією канадського уряду, це озброєння вже передано українській армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Оттава відправила в Україну всього чотири гаубиці. У Канади їх всього 37, гаубиці були закуплені під час Афганської війни. Раніше США відправили в Україну 18 гармат такого ж типу і найближчим часом відправлять ще 72 штуки.

Гаубиця M777 здатна стріляти різними типами снарядів дальністю до 40 км, в тому числі реактивними та з наведенням по GPS. За даними канадської преси, українські військові отримають снаряди й цього високоточного типу, кожен з них коштує по 112 тис.доларів США.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада Вторгнення Росії до України
NEWS
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає