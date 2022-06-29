Десантники с помощью американской артиллерии уничтожили вражеские гаубицы "Акация" (видео)
Украинские защитники показали, как используют полученную от партнеров артиллерию. Десантники уничтожили вражескую батарею самоходных гаубиц 2С3 "Акация".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Артиллеристы 81 бригады ДШВ и Сухопутных войск атаковали оккупантов американскими 155-мм гаубицами M777. Таким образом защитники ликвидировали целую батарею российских "Акаций".
Стоит отметить, что M777 - это самая легкая прицепная гаубица калибром 155 мм. В зависимости от типа снаряда имеет дальность стрельбы от 24 до 40 км. На вооружении США находится с 2005 года.
Напомним, что Украина получила гаубицы M777 от Канады и США.
Ранее мы рассказывали, какая западная артиллерия уже поступила в Украину.
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